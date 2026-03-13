Prima pagină » Știri externe » De ce au crescut nivelurile globale de metan în timpul lockdownurilor COVID

De ce au crescut nivelurile globale de metan în timpul lockdownurilor COVID

În timp ce pandemia de COVID-19 a redus emisiile de dioxid de carbon la nivel global, concentrația de metan din atmosferă a crescut într-un ritm record în 2020. Un studiu recent a găsit principala eplicație pentru fenomen.
Sursa: Freepik
Victor Dan Stephanovici
13 mart. 2026, 11:02, Știri externe

În 2020, când numeroase țări au impus restricții pentru a limita răspândirea COVID-19, activitatea economică a încetinit considerabil. Traficul rutier a scăzut, avioanele au rămas la sol, iar multe fabrici au redus producția. Ca rezultat, emisiile globale de CO₂ au scăzut cu aproximativ 7% în acel an. Cu toate acestea, în același timp, nivelurile de metan – un gaz cu efect de seră mult mai puternic decât dioxidul de carbon – au crescut mai rapid decât în orice alt moment de când există măsurători moderne, începând din anii 1980, arată The Conversation.

Creșterea a continuat și în anii următori, 2021 și 2022, ceea ce a ridicat numeroase întrebări în rândul cercetătorilor.

„Agentul de curățare” al atmosferei a devenit mai slab

Potrivit unui studiu publicat în revista Science, principala explicație are legătură cu o reacție chimică din atmosferă. Atmosfera conține radicalul hidroxil (OH), o substanță care descompune metanul și care este descrisă de cercetători drept „agentul de curățare al atmosferei”. Acest radical se formează printr-un lanț complex de reacții chimice care implică poluanți precum oxizii de azot (NOx), proveniți în mare parte din procesele de combustie – de exemplu, motoarele mașinilor sau activitatea industrială.

În timpul lockdownurilor, emisiile de NOx au scăzut semnificativ. Ca urmare, cantitatea de radicali hidroxil din atmosferă a fost mai mică, ceea ce a redus capacitatea atmosferei de a descompune metanul. „Când emisiile de NOx scad, se produce mai puțin OH. Asta înseamnă mai puțin ‘agent de curățare’ în atmosferă, iar metanul se acumulează mai repede”, explică Philippe Ciais, cercetător la Laboratorul pentru Știința Climei și Mediului din cadrul Universității Paris-Saclay.

Alte surse de metan au contribuit la creștere

Studiul arată că aproximativ 80% din creșterea nivelului de metan a fost cauzată de reducerea radicalilor hidroxil. Totuși, cercetătorii spun că și alte surse au contribuit la fenomen, inclusiv emisiile din zonele umede naturale și din agricultură. Metanul este emis, de exemplu, de solurile mlăștinoase, de fermele zootehnice și de procesele de descompunere a materiei organice.

Cercetătorii subliniază că descoperirea nu înseamnă că poluarea ar trebui menținută pentru a controla metanul. Dimpotrivă, studiul arată cât de complex este sistemul climatic și cât de importantă este reducerea directă a emisiilor de metan. „Nu vom reduce metanul continuând să poluăm mai mult. Soluția reală este să reducem emisiile de metan”, spune Philippe Ciais.

Potrivit specialiștilor, limitarea acestui gaz cu efect de seră este una dintre cele mai rapide modalități de a încetini încălzirea globală în următoarele decenii.

