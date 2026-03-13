Un rapper câștigă alegerile într-o țară din Asia și se pregătește să devină prim-ministru

Devenit politician, un fost rapper a obținut o victorie electorală spectaculoasă în Nepal, iar partidul său este pe cale să domine noul parlament, conform rezultatelor oficiale.

Partidul anti-sistem Rastriya Swatantra Party, condus de Balendra Shah – cunoscut sub numele de scenă „Balen”, a obținut 182 de locuri din cele 275 ale camerei inferioare a parlamentului, conform datelor anunțate de Comisia Electorală. Dintre acestea, 125 de mandate au fost câștigate direct, iar 57 prin sistemul de reprezentare proporțională, oferind partidului o majoritate aproape de două treimi, potrivit Al Jazeera.

Pe locul al doilea s-a clasat partidul Nepali Congress – principala formațiune tradițională a țării – cu 38 de mandate. Fostul rapper Balendra Shah l-a învins chiar pe Khadga Prasad Sharma Oli, fost prim-ministru și unul dintre cei mai influenți politicieni ai țării, în vârstă de 74 de ani, în propria circumscripție. Formațiunea marxistă condusă de fostul premier a obținut doar 25 de locuri.

Oli, care a dominat politica nepaleză timp de ani de zile, l-a felicitat pe rivalul său pe platforma X, urându-i un mandat „lin și de succes”.

De la proteste la urne: ascensiunea lui Shah

Ascensiunea lui Shah vine după protestele din septembrie 2025, care au schimbat radical scena politică a țării. Manifestațiile, declanșate inițial de o interdicție guvernamentală asupra rețelelor sociale, s-au transformat rapid într-o mișcare amplă împotriva corupției și stagnării economice, soldată cu cel puțin 77 de morți.

În timpul acelor proteste, Shah – fost inginer civil și artist hip-hop – a devenit una dintre figurile simbol ale nemulțumirii publice. Piesa sa „Nepal zâmbește” a strâns peste 10 milioane de vizualizări pe YouTube, transformându-l în vocea generației tinere.

„El întruchipează spiritul figurii anti-sistem, pe care mulți tineri nepalezi îl caută pentru a zdruncina status quo-ul”, a declarat jurnalistul nepalez Pranaya Rana pentru sursa citată.

Schimbare de generație

Victoria lui Shah reflectă și o schimbare generațională într-o țară unde peste 40% din populația de aproape 30 de milioane de locuitori are sub 35 de ani, în timp ce liderii partidelor tradiționale au rămas mult timp în jurul vârstei de 70 de ani.

„Refuzăm să alegem calea ușoară. Trebuie să ne confruntăm cu problemele și trădările care au afectat această țară”, a declarat Shah după anunțarea rezultatelor.

Și liderii regionali au reacționat rapid. Premierul indian Narendra Modi, lider al partidului naționalist aflat la guvernare în India, a numit rezultatul votului „un moment de mândrie” pentru democrația nepaleză și a promis cooperare strânsă cu noul guvern.

Urmează desemnarea noului prim-ministru

Potrivit procedurilor constituționale din Nepal, partidele trebuie să transmită numele candidaților pentru locurile alocate prin reprezentare proporțională înainte ca parlamentul să fie convocat oficial de președinte. Noul prim-ministru, care trebuie să obțină sprijinul a cel puțin jumătate dintre parlamentari, ar putea fi confirmat în câteva zile.

Cunoscut inițial ca artist hip-hop, Balendra Shah nu este însă la prima experiență în politică. În 2022, el a fost ales primar al capitalei Kathmandu, candidând ca independent.