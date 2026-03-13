Ucraina reacționează la ancheta CPI: Regimul Lukașenko nu va scăpa nepedepsit

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a reacționat la decizia Curții Penale Internaționale (CPI) de a investiga crimele atribuite regimului condus de Alexander Lukașenko împotriva populației din Belarus.

„Salutăm decizia Curții Penale Internaționale de a deschide o anchetă, inițiată de Lituania, privind crimele regimului Lukașenko împotriva poporului belarus”, a scris Sybiha joi seara pe platforma X.

Potrivit oficialului ucrainean, demersul transmite un mesaj clar că liderii autoritari nu pot evita răspunderea juridică: „Acest lucru transmite un semnal puternic că nu va exista impunitate, nici măcar pentru cei care se consideră deasupra legii și a oricăror norme de umanitate”.

Kievul: regimul Lukașenko trebuie tras la răspundere

Sybiha a subliniat că Ucraina susține de mult timp tragerea la răspundere a regimului de la Minsk. „Ucraina a susținut de mult timp responsabilizarea regimului – atât pentru crimele comise împotriva propriului popor, cât și pentru sprijinul acordat Rusiei în agresiunea împotriva Ucrainei”, a transmis ministrul.

În opinia sa, stabilirea responsabilității este esențială pentru viitorul Belarusului: „Justiția este esențială pentru un viitor mai bun, european și democratic al Belarusului”.

Ce investighează CPI

Investigația a fost deschisă după o sesizare a Lituaniei, care a cerut procurorilor CPI să examineze presupuse crime împotriva umanității comise de autoritățile belaruse.

Potrivit documentelor publicate de Biroul Procurorului-șef al CPI, Karim Khan, există motive rezonabile să se creadă că acțiuni ale autorităților au dus la deportarea și persecutarea unor opozanți reali sau percepuți ai guvernului, ca parte a politicii de stat.

Procurorii susțin că aceste fapte ar fi fost încurajate sau aprobate „la cele mai înalte niveluri ale guvernului”, iar acțiunile ar face parte dintr-un atac larg răspândit și sistematic împotriva populației civile.

Deportări și persecuții politice

Ancheta vizează presupuse crime comise din 1 mai 2020, după protestele masive împotriva regimului lui Lukașenko. Investigația se concentrează în special asupra cazurilor în care deportarea și alte acțiuni transfrontaliere au avut legătură cu teritoriul Lituaniei, stat membru al Curții Penale Internaționale.

Printre infracțiunile analizate se numără deportarea și persecuția pe motive politice, prevăzute în Statutul de la Roma drept crime împotriva umanității.