Prima pagină » Știri externe » Dubai: 20 de persoane, inclusiv un turist britanic, acuzate că au distribuit imagini cu atacuri iraniene. Ce pedeapsă riscă

Un turist britanic se numără printre cele 20 de persoane puse sub acuzare în Emiratele Arabe Unite după ce ar fi filmat și distribuit imagini cu atacuri cu rachete iraniene. Autoritățile din Dubai au invocat legislația privind criminalitatea cibernetică, care interzice publicarea de materiale ce ar putea afecta securitatea publică, scrie The Guardian.
Sursa foto: captura video Youtube
Victor Dan Stephanovici
13 mart. 2026, 13:56, Știri externe

Bărbatul britanic, în vârstă de 60 de ani, aflat în vacanță în Dubai, a fost pus sub acuzare după ce poliția ar fi găsit pe telefonul său un videoclip care surprindea un atac cu rachetă iraniană. Potrivit organizației Detained in Dubai, care oferă asistență juridică persoanelor implicate în astfel de cazuri, turistul ar fi șters videoclipul imediat ce a fost confruntat de autorități, însă acest lucru nu a împiedicat deschiderea dosarului penal, arată The Guardian. În total, 20 de persoane sunt acuzate în același caz.

Legea din Emiratele Arabe Unite interzice distribuirea unor astfel de imagini

Autoritățile au invocat legislația privind criminalitatea cibernetică. Aceasta interzice publicarea sau redistribuirea de conținut care ar putea răspândi zvonuri, provoca panică sau afecta securitatea publică. Potrivit rezumatului oficial al cazului, cei acuzați ar fi folosit rețele informatice sau instrumente tehnologice pentru a „difuză, publica sau redistribui știri false, zvonuri sau propagandă provocatoare”.

Radha Stirling, directorul organizației Detained in Dubai, a declarat că formularea acuzațiilor este extrem de vagă. „Acuzațiile sună foarte grave pe hârtie. În realitate, comportamentul incriminat ar putea fi la fel de simplu ca distribuirea sau comentarea unui videoclip care circulă deja online”, a spus ea.

Conform legislației din Emiratele Arabe Unite, persoanele găsite vinovate pot primi până la doi ani de închisoare, amenzi cuprinse între 20.000 și 200.000 de dirhami (aproximativ 4.000–40.000 de lire sterline) sau ambele sancțiuni. Cetățenii străini riscă, de asemenea, expulzarea din țară după executarea pedepsei.

Specialiștii avertizează că legea poate fi aplicată nu doar persoanei care postează inițial materialul, ci și celor care îl redistribuie sau îl comentează.

Reguli mai stricte în contextul conflictului din Orientul Mijlociu

Cazul apare pe fondul tensiunilor crescute din regiune, după atacurile cu drone și rachete lansate de Iran asupra mai multor țări din Golf. Mai multe state din Orientul Mijlociu au introdus restricții stricte privind filmarea și publicarea imaginilor legate de atacuri militare. Mai ales dacă acestea ar putea dezvălui locația impactului sau a sistemelor de apărare.

Autoritățile sunt deosebit de preocupate de imaginile care ar putea indica locațiile unde rachetele sau dronele au fost interceptate sau au lovit ținte. Aceste informații sunt considerate sensibile din punct de vedere militar.

