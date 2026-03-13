Prima pagină » Știri externe » Un atac aerian rusesc a ucis trei persoane într-un autobuz în estul Ucrainei

Un atac aerian rusesc a ucis trei persoane într-un autobuz în estul Ucrainei

Atacul a avut loc vineri dimineață într-un sat din districtul Kupyansk. Anchetatorii au publicat imagini cu un autobuz roșu cu geamurile sparte. De asemenea, au fost avariate clădiri rezidențiale, au declarat aceștia.
Un atac aerian rusesc a ucis trei persoane într-un autobuz în estul Ucrainei
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
13 mart. 2026, 14:31, Știri externe

Un atac cu rachete rusești în regiunea Harkov a ucis cel puțin trei persoane și a rănit alte patru, majoritatea aflate într-un autobuz, au declarat vineri autoritățile locale, potrivit Le Figaro. „Trei persoane au fost ucise în atac: șoferul autobuzului și doi pasageri”, au anunțat anchetatorii locali. „Alte patru persoane, trei pasagere de autobuz și un rezident local, au fost rănite”, potrivit aceleiași surse.

Atacul a avut loc vineri dimineață într-un sat din districtul Kupiansk. Anchetatorii au publicat imagini cu un autobuz roșu cu geamurile sparte. Clădirile rezidențiale au fost, de asemenea, avariate, au spus ei. Regiunea Harkov, care se învecinează cu Rusia, a fost parțial ocupată când forțele rusești au invadat țara în februarie 2022, dar a fost în mare parte recucerită de Ucraina câteva luni mai târziu.

Statele Unite au propus organizarea unei noi runde de negocieri între Kiev și Moscova săptămâna viitoare, mediată de SUA, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna aceasta.

La mijlocul lunii februarie, o nouă rundă de discuții a avut loc la Geneva între ucraineni, ruși și americani, dar nu a reușit să producă un progres diplomatic pentru a pune capăt războiului, cel mai sângeros din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace.

Citește și

Recomandarea video

Ce poți face în acest weekend: concerte, expoziții și festivaluri în marile orașe / Lista evenimentelor
G4Media
Mutare-surpriză a lui Trump. Ridică restricția Rusiei de a vinde petrol pe piața internațională, în ciuda opoziției UE. Cât timp se aplică excepția
Gandul
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Cancan
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
Libertatea
Cu cât va crește salariul minim de la 1 iulie 2026. Câți bani vor primi în plus angajații? Anunțul lui Bolojan
CSID
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Promotor