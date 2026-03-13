Un atac aerian rusesc a ucis trei persoane într-un autobuz în estul Ucrainei

Un atac cu rachete rusești în regiunea Harkov a ucis cel puțin trei persoane și a rănit alte patru, majoritatea aflate într-un autobuz, au declarat vineri autoritățile locale, potrivit Le Figaro. „Trei persoane au fost ucise în atac: șoferul autobuzului și doi pasageri”, au anunțat anchetatorii locali. „Alte patru persoane, trei pasagere de autobuz și un rezident local, au fost rănite”, potrivit aceleiași surse.

Atacul a avut loc vineri dimineață într-un sat din districtul Kupiansk. Anchetatorii au publicat imagini cu un autobuz roșu cu geamurile sparte. Clădirile rezidențiale au fost, de asemenea, avariate, au spus ei. Regiunea Harkov, care se învecinează cu Rusia, a fost parțial ocupată când forțele rusești au invadat țara în februarie 2022, dar a fost în mare parte recucerită de Ucraina câteva luni mai târziu.

Statele Unite au propus organizarea unei noi runde de negocieri între Kiev și Moscova săptămâna viitoare, mediată de SUA, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna aceasta.

La mijlocul lunii februarie, o nouă rundă de discuții a avut loc la Geneva între ucraineni, ruși și americani, dar nu a reușit să producă un progres diplomatic pentru a pune capăt războiului, cel mai sângeros din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace.