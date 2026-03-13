Prima pagină » Știri externe » Ambasadorul Iranului la ONU nu exclude lovituri asupra unor baze militare din Europa

Ambasadorul Iranului la ONU nu exclude lovituri asupra unor baze militare din Europa

Ambasadorul Iranului la ONU, la Geneva, Ali Bahreini, a declarat că orice bază militară folosită pentru atacuri împotriva Iranului ar putea deveni o țintă legitimă, inclusiv cele aflate pe teritoriul Europei, scrie Euronews.
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
13 mart. 2026, 10:06, Știri externe

Într-un interviu acordat Euronews, ambasadorul iranian Ali Bahreini a afirmat că forțele militare ale Iranului ar putea viza orice instalație militară utilizată pentru atacuri împotriva țării. „Forțele noastre militare au anunțat clar că orice facilități sau baze care sunt folosite pentru a ataca Iranul vor fi considerate ținte legitime pentru armata noastră”, a declarat Bahreini.

Întrebat dacă acest lucru ar putea include baze militare aflate pe teritoriul Europei, diplomatul iranian a răspuns că Iranul va acționa pentru a-și apăra securitatea și pentru a preveni orice agresiune împotriva țării.

Teheranul neagă atacurile asupra obiectivelor civile

Bahreini a respins acuzațiile potrivit cărora Iranul ar fi vizat obiective civile în statele din Golf, precum Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită sau Qatar. Diplomatul a susținut că armata iraniană a primit instrucțiuni clare să atace exclusiv baze militare folosite de Statele Unite.

„Am transmis un mesaj foarte clar țărilor vecine: suntem prieteni și facem parte din aceeași familie”, a declarat ambasadorul.

Israel: conflictul cu Iran, „un război justificat”

În același timp, liderul opoziției din Israel, Yair Lapid, a declarat pentru Euronews că operațiunile militare împotriva Iranului reprezintă „un război justificat”. Lapid a afirmat că există un consens larg în Israel privind necesitatea confruntării cu Iranul, pe care îl acuză că încearcă să dezvolte arme nucleare și că susține organizații teroriste.

„Nu este ușor să vorbești despre un război cu claritate morală în secolul XXI, dar în acest caz cred că avem o astfel de claritate”, a spus Lapid.

