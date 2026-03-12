Prima pagină » Știri externe » Atac asupra bazei italiene din Erbil. Ce se știe despre drona care a lovit Camp Singara și cine se află în spatele atacului

Atacul asupra bazei italiene din Erbil a avut loc în perimetrul Camp Singara, la Aeroportul Internațional Erbil din Kurdistanul irakian. O dronă, probabil de tip Shahed, a lovit un vehicul militar după ce a pierdut altitudine.
Andreea Tobias
12 mart. 2026, 10:42, Știri externe

Niciun militar nu a fost rănit. Ministrul apărării Guido Crosetto, aflat în contact permanent cu comandantul bazei, a confirmat că cei aproximativ 300 de militari italieni din Operațiunea Prima Parthica sunt în siguranță, potrivit Il Messaggero.

Drona nu viza în mod specific structura bazei. A pierdut altitudine și s-a prăbușit peste un vehicul militar.

 

Ministrul Tajani a precizat că personalul s-a adăpostit în buncărele de protecție. Originea atacului rămâne neclară.

„Nu știm dacă ținta erau în mod specific italienii sau întreaga comunitate internațională”, a declarat Tajani. Investigațiile vizează atât o posibilă lansare directă din Iran, cât și o acțiune a milițiilor pro-iraniene active în regiune.

Strategia Teheranului: uzură și victorie politică

Incidentul se înscrie într-o strategie mai amplă. Surse din Pentagon subliniază că Teheranul și aliații săi intensifică utilizarea dronelor și rachetelor. Țintele nu sunt doar militare, ci și instalații civile frecventate de personal străin.

Potrivit New York Times, Iranul își adaptează rapid strategia militară prin operațiunile milițiilor aliate. O miliție pro-iraniană a lansat recent un roi de drone asupra unui hotel de lux din Erbil, frecventat de personal militar american. Obiectivul nu este confruntarea directă, ci slăbirea sistemelor defensive și obținerea unei victorii politice prin rezistență la presiunea internațională.

Ce face Italia la Camp Singara

Baza Camp Singara este centrul operațional al contingentului italian în Kurdistanul irakian. Aproximativ 300 de militari – specialiști ai armatei și instructori ai Carabinieri – operează în cadrul Operațiunii Prima Parthica. Misiunea lor principală este instruirea forțelor de securitate locale și a Peshmerga kurzi în lupta împotriva ISIS.

