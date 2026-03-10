„Cele mai multe atacuri”. Pentagonul anunță „cea mai intensă zi” a operațiunilor împotriva Iranului

Pete Hegseth, șeful Pentagonului, a anunțat că marți va fi „cea mai intensă zi” de bombardamente lansate în Iran de la începutul războiului. Acesta susține că Teheranul a demonstrat o capacitate redusă de reacție pe măsură ce operațiunile SUA avansează, scrie EFE.

„Astăzi va fi, încă o dată, cea mai intensă zi de atacuri în Iran: cei mai mulți luptători, cele mai multe bombardiere, cele mai multe atacuri”, a declarat Hegseth într-o conferință de presă la Pentagon, potrivit sursei citate.

„Nu vom ceda până când inamicul nu va fi învins total și definitiv. Dar o vom face în conformitate cu calendarul nostru și la alegerea noastră”, a completat oficialul american, notează The Independent.

Pe de altă parte, șeful Statului Major Întrunit al SUA, Dan Caine, a reiterat că atacurile cu rachete balistice din Iran mențin „o tendință descendentă de 90% față de momentul în care au început, iar dronele de atac unidirecționale au scăzut cu 83% de la începutul operațiunii”.

De asemenea, Caine a subliniat că în cele 11 zile de război, 5.000 de ținte au fost atacate pe teritoriul iranian, ducând la „progrese semnificative” în reducerea lansărilor de rachete și drone din Iran.

Luni, într-un interviu pentru CBS News, președintele SUA, Donald Trump, a spus că războiul din Iran este aproape de sfârșit.

„Cred că războiul cu Iranul este aproape terminat. Nu au marină, nu au comunicații, nu au Forțe Aeriene”, a spus liderul de la Casa Albă. În urma acestei afirmații, prețurile petrolului au scăzut, marți, cu peste 6%, după ce zilele trecute depășise pragul de 100 de dolari pe baril.