Armata americană a folosit în doar câteva zile muniție care costă cât toată Autostrada Moldovei

Armata americană a folosit muniție în valoare de 5,6 miliarde de dolari în primele două zile din războiul cu Iranul, potrivit CNN. Informația este prezentată de două surse familiarizate cu evaluarea pe care Pentagonul a furnizat-o luni Congresului american.

Suma este uriașă și inaccesibilă celor mai multe armate din lume. Ca termen de comparație, construirea sectorului Ploiești-Pașcani al Autostrăzii Moldovei a costat aproximativ 6,17 miliarde de euro. Întreaga autostradă din România va depăși la capitolul cost suma de 11 miliarde de euro, conform estimărilor actuale.

Suma uriașă, de 5,6 miliarde de dolari, ridică tot mai multe îngrijorări în SUA cu privire la viteza cu care Departamentul Apărării consumă sisteme avansate de arme, inclusiv muniții ghidate de precizie cu rază lungă de acțiune. Acestea au fost utilizate foarte mult în primele zile ale războiului din Orientul Mijlociu.

De asemenea, SUA și aliații săi cheltuiesc foarte multă muniție de apărare aeriană pentru a doborî rachetele balistice și dronele iraniene. Problema este că Teheranul are un „stoc imens”, a declarat senatorul democrat din Arizona, Mark Kelly.

Kelly a spus că senatorii vor continua să întrebe, în spatele ușilor închise, despre costul zilnic al conflictului.

Mai multe surse din Congres au declarat pentru CNN că evoluția războiului arată că administrația Trump va fi nevoită în curând să solicite Congresului finanțare suplimentară pentru a produce mai multă muniție.