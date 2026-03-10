Prima pagină » Știri externe » Ministrul de externe al Iranului: Vom continua atacurile cu rachete „atât cât va fi nevoie”

Ministrul de externe al Iranului: Vom continua atacurile cu rachete „atât cât va fi nevoie”

Iranul susține că este pregătit pentru o confruntare prelungită, în timp ce conflictul a intrat în cea de-a 11-a zi, iar schimburile de atacuri din Orientul Mijlociu continuă.
Ministrul de externe al Iranului: Vom continua atacurile cu rachete „atât cât va fi nevoie”
Sursa: Hepta
Maria Miron
10 mart. 2026, 09:11, Știri externe

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat că Teheranul este pregătit să continue atacurile cu rachete împotriva adversarilor săi „atât cât va fi nevoie” și că negocierile cu Statele Unite nu mai sunt o opțiune.

Mesajul Teheranului

„Lansările continuă, iar noi suntem bine pregătiți să continuăm să îi atacăm cu rachetele noastre atât cât va fi nevoie și atât timp cât va fi necesar”, a spus oficialul iranian într-un interviu acordat luni postului american PBS News, citat de Times of Israel.

El a exclus reluarea dialogului cu Washingtonul, invocând experiențele anterioare. „Avem o experiență foarte amară în discuțiile cu americanii”, a afirmat ministrul iranian, adăugând că negocierile cu Statele Unite „nu mai sunt pe agenda iraniană”.

Iranul îl contrazice pe Trump

Mesajul transmis de ministrul iranian contrazice declarațiile făcute duminică de președintele american Donald Trump, care a spus la Casa Albă că războiul cu Iranul s-ar putea încheia „foarte curând”.

Araghchi a susținut, de asemenea, că Statele Unite și Israelul „au eșuat” în încercarea de a produce o schimbare de regim în Iran în primele zile ale războiului și că acum sunt „fără direcție”.

Semne ale unui conflict de durată

Conflictul a început pe 28 februarie 2026, când Israelul și Statele Unite au lansat o serie de lovituri aeriene asupra unor ținte din Iran, într-o operațiune militară coordonată care a vizat instalații militare și lideri ai regimului de la Teheran. În urma acestor atacuri, liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis, iar Iranul a răspuns cu lovituri cu rachete și drone împotriva Israelului și a unor baze americane și aliați ai SUA din regiune.

În paralel, luptele s-au extins și în Liban, unde gruparea Hezbollah, aliată Iranului, a lansat atacuri asupra Israelului, determinând armata israeliană să intensifice operațiunile militare în sudul Libanului.

Analiștii avertizează că războiul ar putea intra într-o fază de uzură, în care Iranul mizează pe capacitatea sa de a continua atacurile cu rachete și drone pentru a prelungi confruntarea și a pune presiune asupra adversarilor.

Recomandarea video

VIDEO Ce prețuri sunt la benzină și motorină în România, pe județe, în ziua în care barilul a depășit pragul psihologic de 100 dolari
G4Media
Patrick André de Hillerin: Oana Țoiu este cea mai mare vulnerabilitate pentru propria-i imagine și pentru cea a României
Gandul
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Primarul cu cel mai bogat CV infracțional, reabilitat. Adrian Mladin e din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro
Libertatea
Parizer de post din LIDL România. Din ce este făcut, de fapt
CSID
Cum verifici online amenzile și punctele de penalizare în 2026. Ghid complet pentru șoferi
Promotor