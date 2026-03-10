Copiilor sub 16 ani din Marea Britanie nu li se vor interzice rețelele sociale

Parlamentarii britanici au respins luni propunerea de a interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, preferând în schimb acordarea unor puteri mai flexibile miniștrilor pentru a limita utilizarea platformelor online, potrivit BBC.

Un model similar a fost introdus în Australia la sfârșitul anului trecut, când autoritățile au interzis copiilor sub 16 ani accesul la platforme precum TikTok, Instagram sau Snapchat, devenind primul stat care adoptă o astfel de măsură. În ianuarie, mai mulți membri ai Camerei Lorzilor din Marea Britanie au susținut ideea unor planuri similare.

Dezbatere intensă

Printre susținătorii interdicției se numără actorul Hugh Grant. Criticii, printre care organizația pentru protecția copilului National Society for the Prevention of Cruelty to Children, au avertizat însă că o interdicție totală ar putea împinge tinerii spre zone mai puțin reglementate ale internetului.

După vot, parlamentarii liberal democrați au afirmat că refuzul guvernului de a susține o interdicție este „pur și simplu inacceptabil”. Printre opozanții unei interdicții generale se află și tatăl lui Molly Russell, adolescenta de 14 ani care s-a sinucis după ce a vizionat conținut dăunător online. Acesta consideră că guvernul ar trebui să se concentreze pe aplicarea strictă a legilor existente.

Propunerea de interzicere a rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani a fost introdusă ca amendament la proiectul de lege privind bunăstarea copiilor și sistemul școlar, Children’s Wellbeing and Schools Bill.

Planul guvernului

În dezbaterea din Camera Comunelor de luni, ministrul educației Olivia Bailey le-a cerut parlamentarilor să respingă amendamentul și să susțină o abordare mai flexibilă.

„Mulți părinți și organizații de campanie au cerut o interdicție totală a rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani”, a declarat Bailey. „Alții, inclusiv organizații pentru protecția copilului, avertizează că o interdicție generală ar putea împinge copiii către zone mai puțin reglementate ale internetului sau i-ar putea lăsa nepregătiți atunci când vor intra online”.

Guvernul britanic a lansat o consultare publică pentru a stabili pașii următori și pentru a găsi soluții prin care copiii să aibă o relație „mai sigură și mai sănătoasă” cu mediul online. Consultarea va analiza inclusiv introducerea unei vârste minime pentru accesul la rețelele sociale și dezactivarea unor funcții considerate adictive, precum autoplay.

Planul alternativ al guvernului ar urma să îi ofere secretarului pentru știință, Liz Kendall, puterea de a restricționa sau interzice accesul copiilor de anumite vârste la servicii de social media și la chatboți. De asemenea, ar putea fi limitate funcțiile considerate dăunătoare sau adictive, utilizarea VPN-urilor de către minori și chiar modificată vârsta consimțământului digital în Regatul Unit.

„Dacă rețelele sociale ar fi un medicament, ar fi interzise”

Parlamentarii au respins cu o majoritate clară propunerea Camerei Lorzilor de a introduce o interdicție totală, susținând planul guvernului care lasă totuși deschisă posibilitatea unor restricții în viitor.

Peste 100 de deputați laburiști s-au abținut. Printre ei și Sadik Al-Hassan, deputat laburist de North Somerset, care a declarat că, dacă rețelele sociale ar fi un medicament, ar fi interzise.

„Ca farmacist, știu că dacă un medicament ar provoca un astfel de nivel de prejudicii, ar fi retras sau strict controlat. Avem dovezi clare ale impactului negativ și avem puterea de a acționa”, a spus el în timpul dezbaterii.

La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Liberal Democraților pentru educație, Munira Wilson, a acuzat guvernul că nu tratează problema suficient de serios: „Refuzul guvernului de a se angaja pentru interzicerea rețelelor sociale dăunătoare nu este suficient. Familiile au nevoie de garanții concrete acum”.