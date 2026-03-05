Marea Britanie va trimite patru avioane Typhoon suplimentare în Qatar

Regatul Unit trimite încă patru avioane Typhoon în Qatar, precum și elicoptere Wildcat cu capacități anti-drone trimise în Cipru, spune Starmer, potrivit The Guardian.

Premierul Marii Britanii spune că SUA a primit permisiunea de a folosi aerodromurile britanice pentru a îndeplini misiuni defensive și că HMS Dragon se îndreaptă spre Marea Mediterană.

Peste 4.000 de persoane s-au întors în Marea Britanie cu zboruri comerciale, spune el, iar alte șapte zboruri urmează să sosească în Marea Britanie în cursul zilei de joi.

Primul zbor charter din Oman a decolat „acum câteva minute”, adaugă prim-ministrul.

„Vreau să fiu foarte clar; aceasta este o întreprindere uriașă. Este una dintre cele mai mari operațiuni de acest gen, de multe ori mai mare decât evacuarea din Afganistan. Nu se va întâmpla peste noapte, dar nu ne vom opri până când oamenii noștri nu vor fi în siguranță”, a declarat într-o conferință de presă premierul britanic.