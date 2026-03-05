20.000 de marinari și 15.000 de pasageri blocați în Golful Persic din cauza războiului

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran, forța responsabilă de operațiunile sale externe, a susținut miercuri că deține controlul „total” asupra Strâmtorii Ormuz, un coridor maritim strategic pentru transportul de hidrocarburi care leagă Golful Persic de Golful Oman, blocând numeroase nave. De la primele atacuri aeriene americane și israeliene asupra Iranului, de sâmbătă, Organizația Maritimă Internațională (OMI) a înregistrat șapte incidente legate de nave în strâmtoare, soldate cu două morți și șase răniți, potrivit Le Figaro.

„Dincolo de impactul economic al acestor atacuri alarmante, aceasta este o problemă umanitară. Niciun atac care vizează navigatorii nevinovați nu este justificat vreodată”, a declarat Arsenio Dominguez.

„Îmi reiterez apelul către toate companiile de transport maritim de a da dovadă de cea mai mare prudență atunci când operează în regiunea afectată”, a adăugat el.

Gloful Persic, ocolit de nave

Pe fondul acestei tensiuni extreme, marile companii de transport maritim la nivel mondial și-au oprit navele care se îndreptau spre Golf și își deviază încărcăturile. Arsenio Dominguez a îndemnat, de asemenea, „toate părțile să își intensifice eforturile pentru a dezescalada situația cât mai repede posibil”, astfel încât navigația maritimă să poată relua operațiunile normale.

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz, care transportă aproximativ o cincime din producția mondială de petrol și gaze naturale lichefiate (GNL), a scăzut cu 90% miercuri. Donald Trump declarase marți că Marina SUA ar putea escorta petrolierele „dacă este necesar” prin strâmtoare.