Povestea unui bordel pentru marinari devenit „hotel pentru fetișuri”. Vizitatorii, fascinați de experiența turistică inedită

În acest hotel, experiența începe chiar din momentul în care clientul primește cheia camerei. Spațiul nu seamănă deloc cu o cameră de familie obișnuită, ci mai degrabă cu decorul unui mic teatru, dominat de culori intense, mobilier inspirat din stilul victorian și detalii decorative neobișnuite. Atmosfera este gândită ca un joc al imaginației, iar fiecare element contribuie la ideea de libertate și evadare din rutina cotidiană, potrivit La Vanguardia.

De pildă „camera Misaki”, este un spațiu construit în jurul ideii de spectacol și mister. O oglindă mare reflectă întregul pat și poate deveni, la nevoie, televizor, iar designul este conceput pentru a crea o experiență diferită față de orice hotel obișnuit. Conceptul locului nu urmărește luxul clasic, ci o atmosferă teatrală, jucăușă și provocatoare.

Hotelul Pensão Amor se află în cartierul Cais do Sodré, aproape de celebra stradă roz, una dintre cele mai fotografiate zone de petrecere din capitala Portugaliei. Barul hotelului este deja celebru printre turiști, fiind cunoscut pentru petreceri și pentru energia specifică vieții de noapte lisaboneze. Fiecare dintre cele 22 de camere are o temă diferită, iar unii clienți revin special pentru a rezerva mereu același spațiu.

Povestea locului este însă cea care îl face cu adevărat special. Până în anii 1970, în perioada dictaturii lui Salazar, clădirea funcționa ca bordel frecventat de marinarii care ajungeau în portul de pe râul Tagus. Prostituția era legală la acea vreme, iar femeile care lucrau aici aveau statut recunoscut oficial. Identitatea lor reală a rămas necunoscută, iar hotelul a transformat această lipsă de informații într-o poveste romantică și misterioasă, construită în jurul unor personaje fictive.

Astăzi, recepția funcționează chiar în spațiul unde erau chemate odinioară lucrătoarele sexuale, iar atmosfera păstrează discret elemente ale trecutului. Oaspeții primesc bilețele simbolice semnate de o „Doamnă” imaginară, iar micul dejun este livrat într-un coș de picnic lăsat la ușă pentru a păstra intimitatea experienței.

Zona în care se află hotelul s a schimbat radical în ultimele decenii. Cândva considerat un cartier periculos, Cais do Sodré a devenit unul dintre cele mai importante centre turistice ale orașului Lisabona. În apropiere se află Praça do Comércio, faleza râului și numeroase restaurante, baruri și locuri unde turiștii pot descoperi muzica fado, deserturile tradiționale și apusurile spectaculoase.

Autorul concluzionează că Pensão Amor nu este un simplu hotel și nici un motel discret, ci mai degrabă o experiență construită ca o poveste. Un loc unde trecutul, fantezia și turismul modern se întâlnesc, iar vizitatorii sunt invitați să se relaxeze, să exploreze și să privească Lisabona dintr o perspectivă complet diferită.