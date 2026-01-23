Același hotel, prețuri diferite. Expertul dezvăluie ce schimbare economisește 400 de euro

Ianuarie este o perioadă de vârf pentru rezervarea vacanțelor, iar căutarea hotelului perfect poate părea o misiune imposibilă. Călătorii vor să se asigure că obțin cea mai bună ofertă posibilă. Mai ales că există o mulțime de site-uri de rezervări din care pot alege, fiecare oferind prețuri diferite, scrie Express.

Experții în călătorii au împărtășit trucul lor special, care poate ajuta turiștii să economisească sume considerabile.

Testul care a dezvăluit diferențe uriașe de preț

Specialiștii au descoperit că site-urile precum Booking.com, Expedia și Hotels.com percep tarife mai mari în funcție de dispozitivul de pe care faci rezervarea.

Au pus la încercare această descoperire și rezultatele au fost șocante. Experții au reușit să economisească 270 de lire sterline (aproximativ 400 de euro) din prețul unui sejur de două nopți într-un apartament din Amsterdam pe Booking.com.

Când au testat trucul pe Expedia, au economisit 60 de lire sterline (aproximativ 90 de euro) pentru un weekend în Edinburgh.

Care este diferența?

Site-urile de rezervări percep adesea prețuri mai mari dacă faci rezervarea de pe computer decât de pe telefonul mobil. Simpla schimbare a modului de rezervare, de la laptop la telefon, poate economisi până la 20%.

„Din ce în ce mai multe site-uri precum Booking.com, Expedia și Hotels.com oferă oferte exclusiv pentru dispozitive mobile pentru anumite sejururi, pentru a încuraja oamenii să rezerve pe loc”, a explicat expertul Which?.

„Este o schimbare atât de ușoară, dar poate face o diferență reală în bugetul de călătorie”, a adăugat expertul.

Companiile de rezervări online mizează pe faptul că utilizatorii de telefoane mobile sunt mai predispuși să facă rezervări spontane și oferă prețuri mai mici pentru a-i stimula.

Alte trucuri pentru rezervări mai ieftine

Șterge cookie-urile și cache-ul. După ce ai găsit cazarea perfectă, șterge cookie-urile de navigare și memoria cache. Ori folosește o fereastră privată înainte de a căuta din nou același hotel.

Site-urile de rezervări tind să utilizeze prețuri dinamice și să personalizeze rezultatele atunci când știu că ești interesat de un anumit hotel. Prețul poate fi semnificativ mai mic decât cel pe care tocmai l-ai văzut.

Caută marți. Ziua în care cauți vacanța poate avea impact – marțea prețurile tind să fie mai mici decât în restul săptămânii.

Pleacă duminică – joi. Când vine vorba de perioada în care pleci în vacanță, zilele între duminică și joi tind să fie mai ieftine, deoarece eviți aglomerația din weekend.

Aceste trucuri simple pot ajuta turiștii să economisească sute de euro la următoarea vacanță, fără niciun efort suplimentar.