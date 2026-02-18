Prima pagină » Știri externe » Poliția spaniolă a arestat un hacker care rezerva camere de lux cu un cent

Poliția spaniolă a anunțat miercuri că a arestat un tânăr de 20 de ani care ar fi spart un site de rezervări hoteliere pentru a rezerva camere de lux plătind doar un cent.
Suspectul ar fi compromis sistemul de plată al site-ului, modificând procesul de validare al unei platforme de plăți electronice astfel încât rezervările să apară ca fiind achitate integral, potrivit AFP.

În realitate, era debitată doar o sumă minimă, un cent, pentru camere care costau până la 1.000 de euro pe noapte.

„Acest atac cibernetic a fost conceput special pentru a modifica sistemul de validare a plăților, iar aceasta este prima dată când am detectat o infracțiune care folosește această metodă”, a transmis Poliția Națională a Spaniei.

Potrivit poliției, tânărul, cetățean spaniol, consuma și produse din minibar în timpul sejururilor și uneori pleca fără să achite anumite note de plată.

În momentul arestării, el era cazat la un hotel de lux din Madrid, având o rezervare de patru nopți, în valoare totală de 4.000 de euro. Potrivit unei purtătoare de cuvânt, tânărul se cazase de mai multe ori la același hotel, iar prejudiciul este de peste 20.000 de euro.

Ancheta a început după ce site-ul de rezervări online a raportat, la începutul acestei luni, o activitate suspectă. Tranzacțiile păreau inițial finalizate corect, însă neregula a fost descoperită abia câteva zile mai târziu, când platforma de plăți a transferat către compania afectată suma plătită efectiv.

