Premierul maghiar Viktor Orbán acuză că Ungaria și-ar putea folosi rezervele strategice din cauza problemelor de tranzit ale conductei petroliere Drujba (n.r. -Druzhba) , despre care premierul maghiar susține că Ucraina ar fi vinovată.
18 feb. 2026, 17:40, Știri externe

Într-o postare publicată, miercuri, pe Facebook, Orbán a declarat că guvernul maghiar va discuta situația dificilă privind aprovizionarea cu petrol în cadrul unei ședințe de cabinet. Oficialul maghiar a atribuit responsabilitatea Ucrainei, potrivit European Pravda. 

„Ucraina șantajează Ungaria, a închis conducta de petrol Drujba.Va trebui să folosim rezervele strategice. Acesta este primul punct pe ordinea de zi a ședinței de astăzi a guvernului”, a declarat premierul maghiar.

Ministrul de Externe, Péter Szijjártó, a declarat că MOL, compania maghiară, a comandat ca primele loturi de țiței rusesc să fie transportate pe mare, prin Croația.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha a declarat săptămâna trecută că așteaptă plângeri din partea Ungariei despre problemele referitoare la transportul de țiței rusesc și a sugerat că maghiarii trebuie să se adreseze „prietenilor din Moscova”.

Guvernul Slovaciei a declarat, de asemenea, stare de urgență în sectorul petrolier din cauza lipsei aprovizionării de petrol ca urmare a avariei la conducta Drujba.

Reamintim că ramura sudică a conductei de petrol Drujba a fost lovită în timpul unui atac rusesc din 27 ianuarie.

