Viktor Orbán la Summitul privind competitivitatea: UE ar trebui să-și folosească resursele pentru propria economie, nu pentru Ucraina

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a cerut Uniunii Europene să nu mai trimită bani Ucrainei și să-i folosească pentru a sprijini economia europeană, în cadrul unui summit informal al Celor 27 dedicat competitivității, informează AFP.

Viktor Orbán a spus că economia UE trece printr-o recesiune și a propus o soluție în trei pași.

„Avem nevoie de pace, deoarece în timpul războiului economia este blocată și nu poate crește. Războiul este dăunător pentru economie, așa că trebuie să obținem pacea cât mai curând posibil”, a declarat el.

Prim-ministrul ungar a mai afirmat că o parte a soluției ar fi încetarea sprijinului acordat Ucrainei pentru autoapărare împotriva agresiunii rusești.

„Dacă aveți bani, și UE are, nu ar trebui să-i trimiteți în altă parte dacă încă aveți nevoie de ei. De exemplu, nu-i trimiteți în Ucraina”, a spus Viktor Orbán.

El a spus, de asemenea, că trebuie redus costul energiei pentru Europa.

„Principala problemă pentru companiile noastre este prețul energiei, așa că trebuie să-l reducem. Trebuie să reducem prețurile.”, a declarat Viktor Orbán în fața jurnaliștilor.

Declarațiile sale au loc în contextul unei campanii electorale intense din Ungaria, înaintea alegerilor parlamentare din aprilie, când guvernul său se confruntă cu opoziția partidului Tisza.

Orbán a spus încă de dinainte că este împotriva unei eventuale aderări a Ucrainei la UE, argumentând că decizia ar provoca instabilitate și ar afecta economia europeană.

Weekendul trecut, el a afirmat că Ucraina este un „dușman al Ungariei”, invocând apelurile Kievului către Budapesta de a-și reduce dependența de energia rusească.