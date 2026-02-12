Orbán: Aderarea Ucrainei la UE până în 2027 ar aduce războiul în Europa

Viktor Orbán spune că un astfel de pas ar reprezenta un risc major de securitate pentru Europa. „Planul lui Zelenski nu este o teorie, este o realitate. Președintele cere deschis aderarea la Uniunea Europeană până în 2027 și o tratează ca pe o garanție de securitate militară”, a scris joi pe X liderul Ungariei.

El susține că integrarea Ucrainei în UE nu ar duce la stabilitate. „Aderarea Ucrainei la UE nu ar aduce pace, ci ar aduce războiul în Europa. Acest lucru nu este supus dezbaterii: Ungaria nu va finanța, înarma sau legitima o amenințare la propria sa securitate”, a transmis premierul ungar.

Orbán: Aderarea se face pe merit

„Stimate domnule președinte, sunteți pe o cale greșită. Aderarea la Uniunea Europeană este un proces bazat pe merit. Statele membre stabilesc condițiile, nu țările candidate”, i-a transmis Orbán președintelui ucrainean.

Orbán reclamă amenințări la adresa Ungariei

Liderul de la Budapesta afirmă că, în ultimele zile, Ungaria ar fi fost vizată de declarații amenințătoare. „După președintele ucrainean și ministrul de externe al Ucrainei, acum și unul dintre liderii armatei ucrainene ne-a amenințat, practic, cu o invazie militară. Cum ar trebui tratate aceste mesaje? Trebuie să li se răspundă și, dacă da, atunci ce anume ar trebui spus?”, spune Orbán.

El consideră că poziția Ungariei trebuie comunicată clar partenerilor occidentali: „Trebuie să comunicăm aceste lucruri către Occident și trebuie să ne apărăm împotriva lor. Această cursă a înarmării arată că ideea europeană de a construi și de a menține, cu bani europeni, o armată ucraineană foarte mare este contrară intereselor Ungariei”.

Temeri la Budapesta privind întărirea armatei ucrainene

Orbán susține că o armată ucraineană mai puternică în apropierea granițelor Ungariei ar reprezenta un risc. „Văd riscul ca noi, maghiarii, să contribuim la apariția unei armate ucrainene mai puternice la granițele estice ale Ungariei. Acest lucru este periculos, imprevizibil și poate genera multe probleme în viitor”, a spus el, explicând de ce Budapesta nu participă la finanțarea armatei ucrainene.

Orbán: UE ar fi atrasă în război dacă Ucraina ar deveni membră

„Nu s-a mai văzut ca un stat membru al Uniunii Europene să fie în război cu o țară din afara UE, iar celelalte state membre doar să privească. Dacă Ucraina ar fi astăzi membră, atunci am fi cu toții deja implicați în război”, a spus Orbán, sugerând că Europa ar fi atrasă direct în conflict dacă Ucraina ar deveni membră a Uniunii în timp ce este în război.

Liderul ungar spune că Budapesta nu este împotriva ucrainenilor, dar consideră că aderarea la UE sau NATO nu este soluția potrivită în acest moment. „Nu suntem împotriva ucrainenilor. Căutăm o formă de cooperare care să fie bună și pentru ei, și pentru noi. Aderarea nu este o astfel de formă. Trebuie să ne așezăm la masă și să negociem un acord de cooperare, un fel de parteneriat strategic”, a afirmat el.