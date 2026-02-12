Zeci de mii de pasageri sunt afectați de greva personalului companiei Lufthansa

Asociația Germană a Aeroporturilor a anunțat că greva organizată de VC (sindicatul piloților) și UFO (sindicatul însoțitorilor de bord) a dus la anularea a peste 460 de zboruri.

Cele mai afectate aeroporturi au fost din Frankfurt și München, fiind anulate anulate majoritatea curselor, inclusiv a celor către destinații intercontinentale, relatează Reuters.

Lufthansa a precizat că va încerca să reprogrameze pasagerii pe zboruri operate de alte companii din grup sau de parteneri, urmând ca programul de zbor să revină la normal vineri.

Acțiunea de grevă are loc în acelați timp cu debutul Festivalului Internațional de Film de la Berlin și cu pregătirile pentru Conferința de Securitate de la München, care va începe vineri și va reuni lideri politici și oficiali militari din întreaga lume.

Sindicatul VC a anunțat încă de anul trecut, în urma unui vot intern, deschiderea membrilor săi de a declanșa greve pentru obținerea unor beneficii de pensionare mai avantajoase.

Conducerea Lufthansa a declarat că nu dispune de marja financiară necesară pentru a răspunde cererilor sindicatelor.

Pe fondul grevei, Ministerul Afacerilor Externe a emis miercuri o atenționare de călătorie pentru Germania.