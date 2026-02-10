Prima pagină » Politic » Fifor, atac la Bolojan: Și-a trădat colegii primari pentru un loc călduț de unde taie și spânzură în numele „reformei”

Fifor, atac la Bolojan: Și-a trădat colegii primari pentru un loc călduț de unde taie și spânzură în numele „reformei”

Deputatul PSD Mihai Fifor spune că premierul Ilie Bolojan, fost primar și președinte de Consiliu Județean, și-a trădat colegii primari pentru un loc călduț de unde taie și spânzură în numele „reformei”.
Deputatul social-democrat spune că, în comunitățile din toată țara, cei care trebuie să asigure funcționarea administrației locale văd același lucru: mai puțini bani, mai puțini angajați, mai multe responsabilități.

„În timp ce ei caută cu disperare soluții pentru cetățeni, Ilie Bolojan vorbește despre tăieri, condiționări și, la nevoie, despre desființări”, scrie pe Facebook Mihai Fifor.

El susține că este vorba de sute de primari de toate culorile politice: „Pentru că aici nu mai este vorba despre partide. Este vorba despre supraviețuirea comunităților. Edili care trebuie să țină în picioare servicii publice, proiecte, investiții și echilibre sociale spun la unison că povara a devenit imposibilă. Următorul pas, avertizează sindicatele, poate fi greva generală”.

Grevă de avertisment în primării

Mihai Fifor arată că e de neînțeles cum un fost primar și fost președinte de consiliu județean „poate trăda atât de ușor ce înseamnă administrația locală”.

„Oradea și Județul Bihor au beneficiat ani la rând de alocări și transferuri mai mult decât consistente de la bugetul de stat. Au existat programe naționale, finanțări, mecanisme de echilibrare fără de care nici cea mai performantă administrație nu ar fi rezistat. Ar fi supraviețuit Oradea fără banii de la buget? Nu. Niciodată. Și vorbim despre Oradea, nu despre o comună mică, unde dispariția câtorva posturi și tăierea banilor de la buget poate însemna blocaj administrativ. Ce taxe să colectezi într-o comună mică? Ce să dezvolți cu ele? Însă noul Bolojan, cel care și-a trădat colegii primari pentru un loc călduț de unde taie și spânzură în numele , pare că a lăsat în urmă tocmai lecțiile pe care ar fi trebuit să le știe cel mai bine”, adaugă Fifor.

El susține că prin protestul de marți, când circa 1.500 de primării vor fi în grevă de avertisment, se tranasmit următoarele mesaje: „nu mai împingeți povara doar în teritoriu, nu mai cereți imposibilul de la administrații deja subdimensionate, nu mai tratați existența comunelor ca pe un exercițiu contabil”.
„Bolojan vorbește cu veselie despre reorganizarea administrativ-teritorială atunci când vom fi . Pentru multe comunități, zidul este acum. Și, dacă tot știe atât de bine Bolojan cât de necesară era reforma administrativ-teritorială, de ce nu a început cu asta? Răspunsul e simplu. Pentru că abia asta ar fi cu adevărat o reformă. Nu tăieri de venituri și creșteri de taxe. Numai că Bolojan nu a venit la Palatul Victoria să facă reformă. Ci ca să pună țara în cap. O știe și el, o simt și românii tot mai apăsat pe pielea lor”, adaugă Mihai Fifor.

