Ce spune premierul Ilie Bolojan despre restricționarea accesului tinerilor la rețelele de socializare

Declarația a fost făcută luni la Digi 24.

„Eu am încercat să fiu ponderat”, a declarat Bolojan explicând că nu se pricepe foarte mult la acest subiect.

Premierul a lăsat să se înțeleagă că nu este pentru restricționarea accesului tinerilor la rețelele sociale.

„E greu de crezut că vom putea restricționa pentru tineri accesul la aceste sisteme” a spus Ilie Bolojan adăugând că tinerii se pricep la astfel de sisteme.

El a mai spus că o dezbatere pe această tema va avea loc în următoarea perioadă și că problema ar trebui să fie rezolvată cu ajutorul părinților.

Mai multe țări au anunțat că restricționează accesul tinerilor sub 16 ani la rețelele sociale din cauza dezinformării și a problemelor emoționale și dependenței pe care acestea le formează.