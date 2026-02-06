Salvaţi Copiii România recomandă interdicţia totală a accesului copiilor sub 13 ani pe reţelele sociale

Organizația Salvați Copiii România a recomandat, vineri, adoptarea unor „măsuri legislative şi administrative urgente, coerente, structurate” pentru interdicţia totală a accesului la reţelele de socializare pentru copiii sub 13 ani şi acces condiţionat pentru copiii între 13 şi 15 ani, doar cu acordul explicit al părinţilor.

Potrivit unui comunicat de presă, Salvații Copiii subliniază că sunt necesare sancțiuni pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori fără a fi filtre de verificare. De asemenea, organizația evidențiază că este necesară și introducerea obligatorie în curriculum a educației digitale și siguranței online.

Sondaj Salvați Copiii România: Rețelele sociale sunt utilizate aproape universal de minori

Apelul vine în urma unui sondaj realizat de Salvați Copiii în luna decembrie 2025, care a arătat că rețelele sociale sunt utilizate aproape universal de minori, inclusiv de copiii cu vârste de 12–14 ani. Peste o treime dintre aceștia mențin profiluri publice, care sunt accesibile oricărui utilizator.

„În anul 2025, linia de raportare operată de Salvaţi Copiii România în cadrul programului Ora de Net a înregistrat peste 53.000 de raportări de materiale cu abuz sexual asupra copiilor. Conform datelor europene, între 80 şi 90% dintre cele 60 de milioane de materiale de acest tip (84% în România) sunt generate de copiii înşişi. Vorbim despre imagini şi videoclipuri create de copii, adesea sub presiune, manipulare sau în necunoaştere a consecinţelor, care ajung să circule în reţelele de exploatare”, se menționează în comunicat.

Salvați Copiii România mai precizează faptul că o altă problemă este legată de jocurile video online care permit comunicarea liberă între jucători (prin chat text sau audio), întrucât expun copiii la riscuri similare reţelelor sociale, prin solicitări de imagini abuzive.

Măsuri recomandate de Salvați Copiii

În acest sens, organizația recomandă o serie de măsuri:

Interdicție totală și fără excepții a accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani;

Acces condiționat pentru copiii între 13 și 15 ani, doar cu acordul explicit al părinților;

Sancțiuni reale pentru platformele care permit crearea de conturi de către minori fără verificare;

Introducerea obligatorie în curriculum a educației digitale și siguranței online;

Crearea de alternative offline atractive și accesibile pentru toți copiii;

Asumarea de către Guvern a rolului de supraveghetor al pieței online și colaborarea cu industria tehnologică.

„Solicităm Guvernului să acorde prioritate acestui proiect de lege și să inițieze, în regim de urgență, (…) un proces legislativ și administrativ necesar pentru implementarea unui cadru eficient de protecție. Experiența altor state europene demonstrează că aceste măsuri sunt fezabile și necesare, iar copiii din România au dreptul la aceeași protecție”, mai menționează Salvați Copiii România în comunicat.

Australia, prima țară din lume care a a restricționat accesul pe rețelele sociale în rândul copiilor sub 16 ani

Tot mai multe țări sunt preocupate de protejarea sănătății mentale a copiilor în mediul online, astfel ca unele state au început să contureze o serie de măsuri.

Australia a adoptat în decembrie 2024 Online Safety Amendment Act 2024, prin care se interzice deținerea de conturi pe platforme social media pentru toți copiii sub 16 ani. Documentul a intrat în vigoare în decembrie 2025, iar Australia a devenit, astfel, prima țară din lume care pune în aplicare restricții de acces pe rețelele sociale în rândul copiilor sub 16 ani.

La o lună de la intrarea în vigoare a interdicției privind rețelele sociale în rândul tinerilor sub 16 ani din Australia, au fost dezactivate 4,7 milioane de conturi.