Încă un stat european vrea să interzică accesul copiilor sub 15 ani pe rețelele sociale

Slovenia lucrează la un proiect de lege care ar urma să interzică accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, a anunțat joi vicepremierul Matej Arčon, în contextul unei tendințe tot mai largi de reglementare a spațiului digital.
Radu Mocanu
05 feb. 2026, 17:56, Știri externe

„Este un subiect intens dezbătut la nivel global și european în ultimele săptămâni și luni, iar prin acest demers arătăm că, în calitate de guvern, ne pasă de copiii noștri”, a declarat Matej Arčon, citat de Reuters. 

Oficialul a anunțat că proiectul legislativ a fost inițiat de ministerul Educației și se bazează pe experiența altor state europene care au propus sau adoptat măsuri similare. 

Actul normativ vizează reglementarea platformelor de socializare pe care se distribuie conținut, menționând, printre altele, TikTok, Snapchat și Instagram, iar în dezvoltarea acestuia vor fi implicați experți în educație și tehnologie. 

Astfel, Slovenia urmează exemplul mai multor state europene. Spania propune interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, în timp ce Grecia se află aproape de anunțarea unei măsuri similare pentru cei sub 15 ani, potrivit unei surse guvernamentale.  Măsuri similare sunt analizate și de Franța și Marea Britanie.

În același domeniu, în luna decembrie a anului trecut, Australia a devenit prima țară din lume care a interzis accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani.

 

