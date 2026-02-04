Prima pagină » Știri externe » Elon Musk îl numește pe premierul spaniol „tiran” pentru interzicerea accesului persoanelor sub 16 ani pe rețelele de socializare

Spania a propus interzicerea utilizării rețelelor de socializare de către adolescenți, generând insulte la adresa prim-ministrului din partea lui Elon Musk.
Sursa foto: Hepta
Laurentiu Marinov
04 feb. 2026, 07:35, Știri externe

Guvernul spaniol pregătește o serie de măsuri, inclusiv o interdicție a accesului la rețelele de socializare pentru persoanele sub 16 ani, a declarat prim-ministrul Pedro Sanchez, promițând să protejeze copiii de „vestul sălbatic digital” și să tragă la răspundere companiile de tehnologie pentru conținutul instigator la ură și dăunător, potrivit The Guardian.

Sanchez a declarat marți că sunt necesare acțiuni urgente, deoarece rețelele de socializare reprezintă un „stat eșuat în care legile sunt ignorate, iar infracțiunile sunt tolerate”.

De asemenea, l-a criticat pe Musk pentru că a folosit X pentru a „amplifica dezinformarea” cu privire la decizia administrației sale de săptămâna trecută de a regulariza 500.000 de lucrători fără acte și solicitanți de azil , subliniind că Musk el însuși era un migrant.

Musk a scris pe X ca răspuns: „Dirty Sanchez este un tiran și un trădător al poporului Spaniei”. Aproximativ o oră și jumătate mai târziu, și-a intensificat criticile, postând pe X: „Sanchez este adevăratul totalitar fascist”.

Guvernele analizează impactul rețelelor sociale

Guvernele și autoritățile de reglementare din întreaga lume analizează impactul timpului petrecut de copii în fața ecranelor asupra dezvoltării și bunăstării lor mintale.

„Copiii noștri sunt expuși unui spațiu în care nu au fost niciodată meniți să navigheze singuri… Nu vom mai accepta asta”, a declarat Sanchez la Summitul Guvernelor Mondiale din Dubai. „Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital.”

Spania se alătură altor cinci țări europene pe care le-a numit „coaliția celor dispuși să fie digitali” pentru a coordona și a aplica reglementările transfrontaliere, a declarat Sanchez, fără a numi țările, care urmează să aibă prima lor întâlnire în următoarele zile.

