O țară din Europa vrea să urmeze Australia în privința interdicției rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani și ia în considerare să adopte o măsură similară în acest sens.
O țară din Europa ia în considerare să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, după modelul Australiei
20 ian. 2026, 18:33, Social

Marea Britanie ia în considerare să interzică rețelele sociale în rândul copiilor cu vârsta de sub 16 ani, după ce Australia a implementat o astfel de măsură în decembrie anul trecut.

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că guvernul este pregătit să adopte măsuri ferme în acest sens, avertizând, marți, că tinerii sub 16 ani riscă să fie atrași într-o „lume a derulării nesfârșite, a anxietății și a comparațiilor”.

„Este o problemă extrem de complexă, de aceea este important să fie analizată corespunzător”, a scris Starmer pe Substack, potrivit Reuters.

„Așa cum am spus clar, nicio opțiune nu este exclusă, inclusiv discutarea vârstei la care copiii ar trebui să aibă acces la rețelele sociale și necesitatea impunerii de restricții asupra unor elemente care creează dependență, precum derularea infinită”, a mai scris Starmer, potrivit Associated Press.

Astfel, miniștrii britanici urmează să viziteze Australia pentru a analiza abordarea măsurii interdicției rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani. Secretarul britanic pentru tehnologie, Liz Kendall, a declarat că Marea Britanie ia în considerare același prag de vârstă ca Australia.

Conținutul generat de AI a intensificat îngrijorările privind riscurile expunerii copiilor la rețelele sociale

Intenția Marii Britanii de a introduce o măsură similară cu cea implementată în Australia vine în contextul în care guvernele și autoritățile de reglementare din întreaga lume analizează riscurile expunerii copiilor la rețelele sociale, dar și impactul timpului petrecut în fața ecranului asupra dezvoltării și sănătății lor mentale.

Explozia rapidă recentă a conținutului generat de instrumentele de inteligență artificială a intensificat aceste îngrijorări. În această lună au avut loc mai multe reacții publice negative față de rapoartele privind chatbotul Grok AI al lui Elon Musk, care generează imagini sexualizate fără consimțământ, inclusiv cu minori.

Australia a impus interdicții pentru tinerii sub 16 ani

În decembrie anul trecut, Australia a adoptat o decizie istorică, devenind prima țară la nivel mondial care a impus interdicții în rândul copiilor cu vârste de sub 16 ani privind accesul la rețelele sociale.

La o lună de la intrarea în vigoare a interdicției privind rețelele sociale în rândul tinerilor sub 16 ani din Australia, au fost dezactivate 4,7 milioane de conturi.

