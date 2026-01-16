Australia: 4,7 milioane de conturi ale tinerilor sub 16 ani, dezactivate în contextul interdicției privind rețelele sociale

Marile companii de social media au dezactivat milioane de conturi care aparțineau copiilor sub 16 ani din Australia, a declarat vineri autoritatea de reglementare a internetului a țării.

Până acum, platformele au eliminat aproximativ 4,7 milioane de conturi deținute de tinerii sub 16 ani din Australia. Acțiunea vine în contextul în care această interdicție privind utilizarea rețelelor sociale a intrat în vigoare pe 10 decembrie 2025.

„Astăzi, putem anunța că această măsură funcționează. Este un motiv de mândrie pentru Australia. Aceasta a fost o legislație de pionierat la nivel mondial, dar acum este urmată în întreaga lume”, a declarat premierul Anthony Albanese într-o conferință de presă, potrivit NBC News.

Numărul conturilor dezactivate este mult mai mare decât estimările care au circulat înainte de adoptarea legii. Potrivit Associated Press, compania Meta, care deține platformele Facebook, Instagram și Threads, a anunțat că a șters aproximativ 550.000 de conturi care aparțineau tinerilor sub 16 ani.

„Nu ne așteptăm ca legile privind siguranța să elimine fiecare încălcare. Dacă am face acest lucru, limitele de viteză ar fi eșuat, deoarece oamenii depășesc viteza, limitele de consum de alcool ar fi eșuat, deoarece, credeți sau nu, unii copii au acces la alcool”, a afirmat comisarul pentru siguranță electronică, potrivit sursei citate.

Un studiu realizat cu experți în sănătate mintală va urmări impactul pe termen lung al interdicției timp de mai mulți ani.

Australia, prima țară din lume care introduce o astfel de măsură

Australia a devenit, în luna decembrie, primul stat din lume care introduce o vârstă minimă pentru rețelele sociale.

Această măsură vine după ani de critici la adresa marilor companii tech, acuzate că au întârziat implementarea unor soluții reale pentru reducerea riscurilor la care sunt expuși copiii online.

Platformele vor folosi sisteme de estimare a vârstei, inclusiv analiza activității online, selfie-uri sau documente de identitate.