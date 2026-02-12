Prima pagină » Știrile zilei » Australia: Noi proteste pro-Palestina sunt așteptate la finalul vizitei președintelui israelian

Australia: Noi proteste pro-Palestina sunt așteptate la finalul vizitei președintelui israelian

Protestatari pro-Palestina sunt așteptați să iasă joi în stradă, la Melbourne, în ultima zi a vizitei oficiale în Australia a președintelui israelian Isaac Herzog. Proteste care au rezultat în ciocniri cu forțele de ordine au avut deja loc în Sydney și Canberra.
Australia: Noi proteste pro-Palestina sunt așteptate la finalul vizitei președintelui israelian
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
12 feb. 2026, 08:12, Știri externe

Isaac Herzog, președintele israelian, se află într-o vizită oficială de patru zile la invitația premierului australian Albanese, în urma masacrului de pe Plaja Bondi prin care 15 persoane au fost ucise în timpul unui eveniment organizat cu prilejul sărbătorii de Hanukkah, notează Reuters

Vizita a stârnit nemulțumiri întrucât o parte din societate australiană îl consideră pe Herzog complice la catastrofa umanitară din Fâșia Gaza. Aceștia invocă un raport ONU potrivit cărui oficiali de rang înalt de la Ierusalim au fost implicați în acte de genocid comise în enclava palestiniană. 

Un nou protest este programat joi seara, în fața uneia dintre principalele gări din Melbourne. „Mesajul nostru pentru toți australienii este simplu: momentul să mărșăluim este acum. Pentru toți palestinienii care au fost uciși, pentru toți cei care sunt încă în viață, dar sunt înfometați”, a transmis organizarea protestului. 

Pe fondul protestelor, Isaac Herzog a declarat că nivelul antisemitismului din Australia este „înfricoșător”. „Există antisemitism. Este înspăimântător și îngrijorător, dar există și o majoritate tăcută a australienilor care caută pacea, care respectă comunitatea evreiască și, bineînțeles, doresc un dialog cu Israelul”, a spus președintele israelian. 

În urma manifestațiilor de luni, 27 de persoane de persoane au fost arestate. Protestele s-au transformat în confruntări violente între manifestanți și forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și spray cu piper pentru a dispersa mulțimea.

 

Recomandarea video

Ingineră în Galați, vânzătoare de ziare în Italia / Viața de imigrant a Tatianei Vizureanu
G4Media
Supermarketul în care 1 kg de roșii românești costă 58 lei. Reacția APC România
Gandul
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită 😲
Cancan
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport
Șoferii de TIR sunt îndemnați să mănânce 30 de plante pe săptămână: „Stau în cabine cu orele, în fiecare zi”
Libertatea
Ce meserie are, de fapt, soția lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple. Luiza câștigă sume impresionante
CSID
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Promotor