Australia: Noi proteste pro-Palestina sunt așteptate la finalul vizitei președintelui israelian

Isaac Herzog, președintele israelian, se află într-o vizită oficială de patru zile la invitația premierului australian Albanese, în urma masacrului de pe Plaja Bondi prin care 15 persoane au fost ucise în timpul unui eveniment organizat cu prilejul sărbătorii de Hanukkah, notează Reuters.

Vizita a stârnit nemulțumiri întrucât o parte din societate australiană îl consideră pe Herzog complice la catastrofa umanitară din Fâșia Gaza. Aceștia invocă un raport ONU potrivit cărui oficiali de rang înalt de la Ierusalim au fost implicați în acte de genocid comise în enclava palestiniană.

Un nou protest este programat joi seara, în fața uneia dintre principalele gări din Melbourne. „Mesajul nostru pentru toți australienii este simplu: momentul să mărșăluim este acum. Pentru toți palestinienii care au fost uciși, pentru toți cei care sunt încă în viață, dar sunt înfometați”, a transmis organizarea protestului.

Pe fondul protestelor, Isaac Herzog a declarat că nivelul antisemitismului din Australia este „înfricoșător”. „Există antisemitism. Este înspăimântător și îngrijorător, dar există și o majoritate tăcută a australienilor care caută pacea, care respectă comunitatea evreiască și, bineînțeles, doresc un dialog cu Israelul”, a spus președintele israelian.

În urma manifestațiilor de luni, 27 de persoane de persoane au fost arestate. Protestele s-au transformat în confruntări violente între manifestanți și forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și spray cu piper pentru a dispersa mulțimea.