Autoritățile australiene au cerut marți calm și proteste pașnice, după ce luni, la Sydney, au avut loc mai multe ciocniri între protestatari și poliție în contextul vizitei președintelui israelian, Isaac Herzog.
Autoritățile australiene fac apel la calm pe fondul ciocnirilor din Sydney în timpul vizitei președintelui Israelului
Radu Mocanu
10 feb. 2026, 07:36, Știri externe

Cauza protestelor

Violențele au izbucnit luni seara, când poliția a intervenit pentru a dispersa mii de protestatari adunați în apropierea primăriei din Sydney, pentru a manifesta împotriva vizitei președintelui Israelului, relatează Reuters

Președintele Herzog vizitează Australia la invitația premierului Albanese, în urma atacului de la plaja Bondi în urma căruia au murit 15 persoane. 

Poliția a anunțat că 27 de persoane au fost arestate, dintre care 10 sunt acuzate că ar fi agresat agenți de ordine. De cealaltă parte, protestatarii, inclusiv un parlamentar din opoziție, susțin că au fost agresați de forțele de ordine.

Reacția autorităților

„Australienii își doresc două lucruri. Nu vor ca războiul să fie adus aici. Vor ca uciderile să înceteze, fie că este vorba de israelieni sau palestinieni, dar nu vor ca tensiunile să fie adus aici”, a spus Albanese, adăugând că este „devastat” de violențe. 

Pentru gestionarea manifestației, poliția a fost autorizată să folosească măsuri speciale, rar aplicate, inclusiv restricționarea accesului în anumite zone și percheziționarea vehiculelor. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și spray cu piper pentru dispersarea mulțimii. 

„Înțeleg că există critici la adresa Poliției din New South Wales, vreau doar să fie clar că au fost prinși într-o situație imposibilă”, a declarat premierul statului New South Wales despre proteste. 

Comisarul poliției din New South Wales, Mal Lanyon, a susținut că intervenția a fost justificată: „Poliția a făcut ce trebuia să facă, adică să mențină linia, apoi să formeze un grup și să-i mute pe protestatari înapoi pentru a-i dispersa”. 

În schimb, grupul Palestine Action din Sydney a acuzat poliția de folosirea excesivă a forței, afirmând că protestatarii au fost încercuiți și împiedicați să părăsească zona. 

Abigail Boyd, o membră a parlamentului a declarat că a fost lovită de polițiști în timp ce încerca să părăsească protestul. „Mă doare foarte tare brațul și umărul unde m-au lovit. Sunt foarte șocat”, a spus Boyd. 

 

