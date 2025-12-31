Măsuri de securitate fără precedent la Sydney, de Anul Nou, după atacul armat de la Bondi

Potrivit BBC, peste 2.500 de polițiști au fost desfășurați în Sydney pentru festivitățile de Anul Nou, un dispozitiv rar întâlnit în Australia, unde prezența forțelor de ordine cu arme automate pe străzi este neobișnuită.

Decizia vine la două săptămâni după atacul armat de la Bondi Beach, care a vizat comunitatea evreiască și a avut loc în timpul unei sărbători de Hanuka.

În ajunul miezului nopții, petrecerile oficiale au fost întrerupte pentru un minut de reculegere în memoria victimelor, iar Podul Sydney Harbour a fost iluminat în alb, ca simbol al păcii.

O imagine a unei menorah a fost proiectată pe pod, în timp ce participanții au aprins luminile telefoanelor mobile.

Premierul statului New South Wales, Chris Minns, a recunoscut că prezența masivă a poliției poate fi „dificil de privit”, dar a subliniat că siguranța publică este prioritară.

El i-a îndemnat pe locuitori să nu lase atacul să le schimbe modul de viață și să își continue tradițiile.