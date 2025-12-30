Atacul de la Bondi Beach: Poliția australiană nu identifică legături cu o rețea teroristă extinsă

revelionComisarul Poliției Federale Australiene, Krissy Barrett, a precizat că Sajid Akram, 50 de ani, și fiul său, Naveed Akram, 24 de ani, nu făceau parte dintr-o structură teroristă organizată. Analiza cazului nu a relevat indicii privind antrenamente militare ori susținere logistică pentru atac.

„Nu există elemente care să arate că acești suspecți au primit îndrumări sau sprijin din partea unei organizații extremiste de amploare”, a declarat Barrett.

Vizită în Filipine, sub semnul întrebărilor

În luna noiembrie, cei doi au stat aproape patru săptămâni în orașul Davao. Acesta este situat în sudul Filipinelor, revenind în Australia la 29 noiembrie. Poliția locală a menționat că aceștia au părăsit rareori hotelul unde erau cazați.

Scopul deplasării nu a fost făcut public de autoritățile australiene, care au invocat necesitatea protejării procesului penal aflat în derulare.

Pe 14 decembrie, cei doi bărbați au deschis focul asupra participanților la o manifestare dedicată sărbătorii evreiești Hanukkah, pe plaja Bondi din Sydney. Au fost înregistrate 15 decese și aproximativ 40 de persoane rănite.

Naveed Akram a fost inculpat pentru 15 omoruri, precum și pentru comiterea unui act terorist. A fost rănit în schimbul de focuri cu poliția și ulterior reținut. Tatăl său a murit la fața locului.

Motivație extremistă, fără coordonare directă cu o structură teroristă

Investigatorii consideră că cei doi ar fi fost influențați de ideologia grupării Statul Islamic. Totuși nu există probe că ar fi primit instrucțiuni sau ajutor concret de la gruparea teroristă. Deși sudul Filipinelor este cunoscut ca zonă de activitate a militanților radicali, acest fapt nu confirmă o legătură operațională cu atacul, arată Euronews.

Ca urmare a evenimentului, Sydney va beneficia de cel mai amplu dispozitiv de ordine publică din istoria sa pentru festivitățile de Revelion. Peste 2.500 de agenți de poliție vor fi mobilizați, unii echipați cu arme automate – o prezență neobișnuită pe străzile orașului.

Premierul statului New South Wales, Chris Minns, a subliniat că nu este vorba de o militarizare a poliției, ci de o adaptare necesară la nivelul actual de risc.

„Frica nu ne va învinge” și comemorare specială pentru victime

Oficialii se tem că o participare redusă la evenimentele de Revelion ar putea fi interpretată de extremiști ca un succes. Liderii politici și comunitari îndeamnă locuitorii să participe, pentru a demonstra unitate și reziliență.

În noaptea de Anul Nou, la ora 23:00, va fi ținut un minut de reculegere în memoria victimelor atacului. De asemenea, pe pilonii Podului Sydney Harbour Bridge vor fi proiectate imagini cu o menore, simbol al comunității evreiești.

Primarul Sydney, Clover Moore, a menționat că această inițiativă a fost stabilită în urma consultărilor cu reprezentanții comunității evreiești, pentru a oferi un omagiu respectuos celor dispăruți.