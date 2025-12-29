Australia anunță o anchetă pentru a stabili dacă atacul terorist de la Bondi Beach putea fi prevenit

Ancheta din Australia va evalua modul în care au acționat agențiile de aplicare a legii și serviciile de securitate.

De asemenea, se va analiza și dacă legislația în vigoare sau eventuale lacune de informații au împiedicat intervenția în timp util împotriva presupuşilor atacatori.

Presupușii atacatori sunt un tată și un fiu despre care poliția spune că au fost inspirați de gruparea extremistă Stat Islamic.

Atacul a avut loc pe 14 decembrie, în timpul unei celebrări evreiești de Hanukkah la celebra plajă Bondi din Sydney. Atacul a șocat Australia, o țară cunoscută pentru legile sale stricte privind armele de foc, și amplificând îngrijorările legate de creșterea antisemitismului.

Familiile victimelor atacului din Australia au cerut înființarea unei comisii regale

Familiile victimelor și ale persoanelor rănite au cerut înființarea unei comisii regale pentru a investiga atât atacul, cât și eventualele eșecuri ale serviciilor de informații. Respectiva comisie este cea mai puternică formă de anchetă guvernamentală.

Premierul Albanese a respins însă această opțiune. A argumentat că un astfel de proces ar dura ani, în timp ce guvernul dorește răspunsuri și măsuri rapide, notează Reuters.

Potrivit premierului, comitetul independent va prezenta raportul final în luna aprilie 2026.

Parlamentul va fi convocat cât mai curând anul viitor pentru a analiza eventualele modificări legislative necesare.