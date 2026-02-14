Prima pagină » Știri externe » Stubb: Imperialismul și expansiunea sunt înscrise în ADN-ul lui Putin și al Rusiei

Stubb: Imperialismul și expansiunea sunt înscrise în ADN-ul lui Putin și al Rusiei

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a avertizat că imperialismul și tendințele expansioniste reprezintă trăsături fundamentale ale politicii Rusiei și ale președintelui Vladimir Putin.
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
14 feb. 2026, 18:06, Politic

Declarațiile au fost făcute în cadrul Conferinței de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate securității globale, scrie The Guardian.

Liderul de la Helsinki a subliniat că, indiferent de evoluția războiului din Ucraina, amenințarea pe care Rusia o reprezintă pentru Europa nu va dispărea, deoarece este una de natură structurală.

Într-un ton diplomatic, Alexander Stubb a făcut referire la discuțiile recente privind regiunea arctică și la interesul strategic tot mai mare manifestat de marile puteri. El a menționat că, dacă evoluțiile geopolitice recente vor conduce la o prezență mai puternică a NATO în Arctica, atunci obiectivele de securitate ale Alianței vor fi consolidate.

Președintele Finlandei a anunțat că NATO va desfășura exerciții militare majore în regiune, menite să transmită un semnal clar privind capacitatea de descurajare și angajamentul față de securitatea aliaților, inclusiv în proximitatea Groenlandei.

Imperialismul Rusiei și amenințarea asupra Europei

Întrebat dacă Rusia reprezintă o amenințare militară directă pentru Europa, Stubb a declarat că Moscova nu va testa Articolul 5 al NATO, care prevede apărarea colectivă. El a subliniat că descurajarea funcționează, mai ales datorită capacităților militare solide ale statelor de pe flancul estic.

„Există un motiv pentru care descurajăm. Țări precum Finlanda, Polonia, Turcia și Ucraina au un rol-cheie în securitatea Alianței”, a afirmat liderul finlandez.

Stubb s-a declarat în acord cu poziția premierului danez Mette Frederiksen, avertizând că, după încheierea conflictului din Ucraina, riscurile de securitate nu se vor reduce pentru Europa, Asia Centrală sau Caucazul de Sud. Potrivit acestuia, natura expansionistă a Rusiei va continua să genereze instabilitate regională.

Mesajul transmis la München este unul clar: Europa trebuie să rămână vigilentă, iar NATO să-și consolideze capacitățile defensive, deoarece imperialismul rus rămâne o provocare majoră pentru securitatea continentală.

