Macron afirmă că Europa trebuie să-și reproiecteze securitatea în mod independent: „Vom trăi cu Rusia în același loc, nu vreau ca această negociere să fie organizată de altcineva”

Emmanuel Macron, la Conferința de Securitate de la Munchen, februarie 2026. Sursa foto: Hepta

Europa va trebui să-și reproiecteze arhitectura de securitate în propriile condiții, având în vedere agresivitatea Rusiei, a declarat, vineri, președintele francez Emmanuel Macron la Conferința de Securitate de la Munchen.

Acesta a subliniat că actualul cadru de securitate nu va mai fi valabil în viitor și că, în aceste condiții, europenii trebuie să stabilească noi parametri în propriile condiții. Președintele francez a spus că acest lucru ar putea include o abordare mai „holistică” a descurajării nucleare între aliații europeni, potrivit Euronews.

Emmanuel Macron a avertizat că planurile pentru „ziua de după”, care implică o coexistență viitoare cu Rusia, trebuie elaborate de europeni și nu de altcineva.

„Noi trebuie să fim cei care negociază această nouă arhitectură de securitate pentru Europa pentru ziua de după, deoarece geografia noastră nu se va schimba. Vom trăi cu Rusia în același loc, iar europenii în același loc, și nu vreau ca această negociere să fie organizată de altcineva”, a afirmat Macron în cadrul conferinței, făcând referire la SUA și la discuțiile directe avute de Washington cu Moscova.

Macron sugerează un „nou dialog strategic” privind armele nucleare

Tot în cadrul conferinței, președintele francez a sugerat un „nou dialog strategic” privind armele nucleare.

„Am inițiat un dialog strategic cu cancelarul Merz și (alți) lideri europeni pentru a vedea cum putem articula doctrina noastră națională (…) Acest dialog este important deoarece este o modalitate de a articula descurajarea nucleară într-o abordare holistică a apărării și securității. Este o modalitate de a crea convergență în abordarea noastră strategică între Germania și Franța”, a spus Macron în cadrul conferinței, subliniind că va oferi mai multe detalii în următoarele săptămâni, potrivit Euronews.

În perioada 13-15 februarie, liderii europeni se reunesc la Munchen pentru a discuta despre viitorul alianței transatlantice, relații diplomatice și războiul din Ucraina.