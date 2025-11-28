Macron, vizită de stat în China. Se va întâlni cu Xi Jinping și va purta discuții ca „trimis” al UE

Președintele francez, Emmanuel Macron, va face o vizită de stat în China în perioada 3-5 decembrie, orientată pe relațiile bilaterale și reechilibrarea relațiilor sino-europene, precum și pe convingerea Beijingului să înceteze sprijinul acordat Rusiei în războiul împotriva Ucrainei, notează Euronews.

Problemele economice vor domina agenda, ambele țări urmând să ocupe poziții strategice în 2026 – Franța va găzdui summitul G7, iar China va prezida Cooperarea Economică Asia-Pacific (APEC). Discuțiile au loc într-un moment economic deosebit, în contextul în care Uniunea Europeană se confruntă cu un deficit comercial în creștere care amenință structura sa industrială.

În 4 decembrie, Macron va avea o întâlnire alături de Xi Jinping, președintele Republicii Populare Chineze. Întâlnirea va fi urmată de o a doua sesiune, la care vor participa mai mulți miniștri francezi. Franța își dorește un „dialog strategic” autentic cu China.

Aceasta nu este prima vizită a lui Macron în China

În 2023, el a vizitat China alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. De această dată, el va merge neînsoțit de alți oficiali europeni. Totuși, comerțul este o componentă a UE, așadar el va acționa în calitate de „trimis” al UE, raportând statelor membre și Comisiei Europene rezultatul discuțiilor sale.

În discuțiile sale cu Xi, Macron este de așteptat să rămână aliniat abordării oficiale a UE, care clasifică China simultan ca partener de cooperare, concurent economic și rival sistemic. Relațiile dintre UE și China sunt într-o stare precară. Deficitul comercial al UE cu China a ajuns la 305,8 miliarde de euro în 2024, iar industriile UE suferă de o cerere slabă pe piața chineză.

UE a fost o victimă colaterală a conflictului comercial dintre SUA și China, care s-a intensificat recent, când China a restricționat exporturile de pământuri rare – esențiale pentru sectoare cheie ale UE, inclusiv industria auto, tehnologia și apărarea.

Macron va vorbi astfel în numele UE, apărând ideea că „Europa ar trebui respectată ca partener major al Chinei și nu tratată ca o variabilă în tensiunile sau relațiile dintre China și Statele Unite”, a declarat o sursă de la Palatul Élysée pentru mai mulți jurnaliști.

Dialog strategic, care se va axa pe „angajamente reciproce”

Pământurile rare nu vor fi discutate în mod direct, dar pe ordinea de zi vor figura mai multe dispute comerciale, cum ar fi anchetele chineze privind carnea de porc și produsele lactate din UE.

Se preconizează că dialogul strategic se va axa pe „angajamente reciproce”. Parisul intenționează să facă presiuni pentru o schimbare a politicii Chinei, astfel încât țara asiatică să consume mai mult și să exporte mai puțin. În schimb, UE s-ar angaja să economisească mai puțin și să producă mai mult.

China găzduiește numeroase companii de top în domeniul inovării, dezvoltând tehnologii precum Inteligența Artificială, baterii, dar și drone. Țara se la nivel mondial, iar noi companii chineze își deschid sedii în străinătate și chiar în UE, potrivit sursei citate.

Franța nu este principalul punct de intrare al Chinei pe piața europeană, dar a investit recent în sectoare strategice în această țară, precum industria chimică, industria auto, dar și energia.

Vizita în China, cu importante mize geopolitice

Pe lângă chestiunile economice discutate, vizita președintelui francez în China va pune accent și pe Ucraina.

Macron se va întâlni cu Xi Jinping în timp ce Statele Unite se grăbesc să încheie un acord între Ucraina și Rusia pentru a pune capăt războiului. Europenii se unesc în favoarea Ucrainei, pentru a se asigura că noul plan de pace va susține suveranitate Kievului, menționând securitatea pe continent.

China nu se implică direct în acest proces, însă rolul său este esențial în conflict. China a fost acuzată că furnizează Moscovei o linie importantă de aprovizionare și chiar 80% din componentele necesare pentru fabricarea armelor.

Cu toate că Beijingul a fost rugat în multiple rânduri de liderii UE, dar și de însuși Macron, China nu a renunțat să ofere sprijin Rusiei. În timpul vizitei, Macron îi va reaminti președintelui chinez că țara sa este membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU și are responsabilitatea de a apăra pacea globală și securitatea națională.