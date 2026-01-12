China soluționează disputa cu UE cu privire la exportul de mașini electrice

Ministerul Comerțului din Beijing a precizat că UE va emite îndrumări orientative pentru prețurile minime pentru exportatorii auto chinezi. Nu a menționat direct dacă acordul implică și eliminarea tarifelor de 35,3% pe care UE le-a impus importurilor de mașini electrice din China în 2024, potrivit Associated Press.

Expansiunea producătorilor chinezi de mașini electrice în străinătate a alarmat producătorii de automobile din Europa și SUA.

UE a impus tarifele pentru a contracara afluxul de modele chinezești de vehicule electrice la prețuri accesibile pe piețele sale, precizând că producătorii chinezi de automobile au beneficiat de subvenții guvernamentale neloiale.

SUA a adoptat un tarif de 100% pentru mașinile electrice fabricate în China în 2024.