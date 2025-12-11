UE și China au reluat discuțiile privind stabilirea unui preț minim la mașinile electrice importate

Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat tarife de până la 45,3% în octombrie 2024, după ce Comisia Europeană a investigat dacă producătorii chinezi de vehicule electrice primesc din partea Beijingului subvenții care le permit să își vândă autoturismele la prețuri sub nivelul pieței, dezavantajând astfel producătorii europeni.

China insistă că producătorii săi sunt pur și simplu mai competitivi decât cei europeni, iar Beijingul a cerut insistent Bruxelles-ului să accepte un plan de preț minim în locul tarifelor, potrivit Reuters.

Analiștii spun că piața UE este foarte importantă pentru producătorii chinezi, deoarece în China câștigă tot mai puțin din cauza concurenței acerbe și a deflației.

China salută reluarea negocierilor

„China salută angajamentul reînnoit al UE de a relua negocierile privind angajamentele de preț și apreciază revenirea acesteia pe calea soluționării divergențelor prin dialog”, a declarat He Yadong, purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului, într-o conferință de presă.

El a spus că discuțiile au avut loc în ultimele zile și vor continua și săptămâna viitoare, fără a oferi detalii suplimentare.

Aranjamentele anterioare dintre UE și parteneri privind stabilirea unui preț minim s-au aplicat unor mărfuri omogene, nu unor bunuri complexe precum autovehiculele.

Comisia a declarat că un preț minim unic nu ar fi suficient pentru a compensa efectele subvențiilor.