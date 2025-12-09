Campanie anticorupție. Fostul director al unei instituții financiare a fost executat

Fostul șef al unei importante firme de administrare a activelor controlate de stat, condamnat într-un important caz de corupție, a fost executat marți în China, a relatat presa de stat citată de Le Figaro. Bai Tianhui, fost CEO al China Huarong International Holdings (CHIH), a fost găsit vinovat în 2024.

El a acceptat peste 156 de milioane de dolari în schimbul acordării unui tratament preferențial în achiziția și finanțarea proiectelor. Activitățile incriminate s-au produs între 2014 și 2018, potrivit postului de televiziune de stat CCTV.

Infracțiuni „extrem de grave”

În China, pedepsele cu moartea pentru corupție sunt adesea suspendate pentru doi ani, apoi comutate în închisoare pe viață. Totuși, sentința lui Bai, pronunțată pentru prima dată în mai 2024 de o instanță din orașul Tianjin, nu a fost suspendată. El a făcut apel la condamnarea sa, dar verdictul a fost confirmat în februarie. Curtea Supremă a Poporului, cea mai înaltă instanță din China, a considerat infracțiunile sale „extrem de grave”, a anunțat CCTV.

Bai a fost executat marți dimineață la Tianjin după ce și-a luat rămas bun de la familia sa, a relatat rețeaua de televiziune, fără a specifica metoda de execuție. China clasifică statisticile legate de pedeapsa cu moartea drept secret de stat. Grupurile pentru drepturile omului, inclusiv Amnesty International, estimează că mii de oameni sunt executați în fiecare an în țară.

Campanie anticorupție

CHIH este o filială a China Huarong Asset Management, unul dintre cei mai mari administratori de credite neperformante din țară. Huarong este una dintre principalele ținte ale campaniei anticorupție condusă timp de mai mulți ani de președintele Xi Jinping. Fostul său șef, Lai Xiaomin, a fost executat în ianuarie 2021, după ce a fost condamnat pentru acceptarea de mită în valoare de 253 de milioane de dolari.

Alți directori ai Huarong au apărut și ei în anchetele anticorupție, alături de figuri proeminente din sectorul financiar din China. Yi Huiman, fostul șef al principalului regulator al pieței financiare din China, a fost anchetat pentru corupție în septembrie.

În martie, Li Xiaopeng, fostul șef al gigantului bancar de stat Everbright Group, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru acceptarea unor sume substanțiale sub formă de mită. Liu Liange, fostul președinte al Băncii Chinei, a fost condamnat la moarte cu o amânare de doi ani în noiembrie 2024, pentru aceleași acuzații.