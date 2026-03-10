Cât au crescut prețurile benzinei și motorinei în Bulgaria

Conflictul militar din Orientul Mijlociu, care a dus luni la o creștere a prețurilor țițeiului la 120 de dolari pe baril , afectează deja piața bulgară, unde prețurile combustibililor au crescut cu între 6 și 10 procente, potrivit datelor de la platforma specializată Fuelo.

Într-o săptămână de atacuri israeliene și americane asupra Iranului, cea mai populară benzină A95 din Bulgaria a crescut prețul cu șapte cenți de euro pe litru, sau 5,56%, cu o tendință ascendentă.

Luni, benzina a fost vândută cu 1,33 euro pe litru (6,78 ron), în timp ce pe 2 martie prețul său la pompă era de 1,26 euro pe litru.

Motorina a crescut în preț cu 12 eurocenți pe litru. Tendința este, de asemenea, ascendentă. Pe 2 martie, motorina se tranzacționa cu 1,29 euro pe litru, iar prețul ei este acum de 1,41 euro pe litru (7,19 ron), arată Mediapool.bg.

Creșterea la propan-butan este de 0,04 euro pe litru sau 6,90 la sută. Acum o săptămână costa 0,58 euro pe litru, iar acum este de 0,62 euro pe litru.

Creșterea prețului la metan este nesemnificativă – cu un cent de euro sau 0,88%.

Din cauza aprovizionării cu țiței și combustibili, o sesiune extraordinară a parlamentului a fost convocată marți, la care vor fi audiați ministrul interimar al Finanțelor, Gheorghi Klisurski, șeful vămilor, Gheorghi Dimov, președintele Rezervei de Stat, Asen Asenov, și directorul comercial special al „Neftochim”, Rumen Spețov.

Vestul creșterii prețului combustibilului de către sindicatul Podkrepa a cerut guvernului un plan imediat pentru a limita efectul crizei petrolului, deoarece aceasta s-ar putea extinde la toate prețurile bunurilor și serviciilor din țară și, prin urmare, ar putea crește inflația.

În Bulgaria, o creștere cu 10% a prețului petrolului duce la o creștere cu 4% a prețurilor la combustibili, respectiv la o inflație suplimentară de 0,4% la bunuri și servicii, a precizat sindicatul într-un comunicat de presă.

Potrivit confederației, o creștere de 60% a prețurilor petrolului va duce probabil la o creștere de 24% a prețurilor combustibililor, prețurile motorinei crescând mai mult decât cele ale benzinei în ultimii ani, ceea ce are un impact direct asupra economiei. O creștere de 24% a prețurilor cu amănuntul ale combustibililor ar duce la o creștere directă de 2,4% a prețurilor bunurilor și serviciilor.

Având în vedere că se așteaptă ca prețurile petrolului să crească la 130 de dolari pe baril, aceasta ar reprezenta o creștere de aproximativ două ori mai mare a prețului, ceea ce ar duce la o inflație suplimentară. Creșterea prețurilor va reduce consumul dacă piața nu se normalizează în viitorul apropiat din cauza incapacității de a compensa prompt veniturile gospodăriilor.

Având în vedere întârzierile în actualizarea salariilor din ultimii doi ani și lipsa unui buget regulat pentru 2026, sărăcia va crește, inclusiv în rândul lucrătorilor, iar efectul direct va fi o reducere a consumului proporțională cu inflația, susține sindicatul.

Instabilitatea politică și geopolitică care durează de mai mulți ani, precum și recesiunea din principalele economii europene (Germania și Franța), creșterea datoriei statelor membre, nemulțumirile producătorilor agricoli față de politica agricolă condusă de UE, pot fi considerate în mod rezonabil că este foarte probabil ca procesul de închidere a întreprinderilor să continue și că nivelurile șomajului, migrației, economiei subterane și sărăciei vor crește, susține Confederația Muncii Podkrepa.