Transportatorii cer Guvernului reducerea accizelor la benzină și motorină

COTAR solicită măsuri de urgență din partea Guvernului, pentru evitarea unei crize economice fără precedent, în contextul amenințării de pe piața internațională a carburanților care ar putea avea un impact devastator asupra României. Una dintre măsurile imediate ar putea fi reducerea cel puțin la jumătate a accizelor la benzină și motorină, pentru a susține transporturile, industria și consumul de alimente.

Reprezentanții COTAR îl citează pe ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a pus marți: „Vom putea să ajungem, dacă va depăși barilul 110-120 de dolari, și la acel prag psihologic de 10 lei”.

„Vrem să fim înștiințați în legătură cu demersurile care se fac, la nivel de guvern, pentru a fi absorbit acest șoc, pentru că simpla declarație a ministrului Energiei în legătură cu presupuse demersuri nu ne ajută cu nimic, mai ales după ce am văzut cum ministrul care trebuia să aibă deja situația sub control s-a contrazis în declarații în mai puțin de 24 de ore, pe același subiect”, transmit transportatorii.

COTAR acuză supraimpozitarea carburanților

Conform acestora, acciza la motorină a atins un maxim istoric de 466 euro/1.000 litri (cca. 2.317,59 lei/1.000 litri) anul trecut, situându-se semnificativ peste minimul european de 330 euro. Transportatorii rutieri au solicitat o rambursare a accizei de 150 euro/1.000 litri (aproximativ 0,75 lei/litru), invocând pierderea competitivității din cauza nivelului ridicat al taxei din România față de media UE.

De asemenea, acciza la benzină a crescut de la 1 ianuarie 2025 la 2.528 lei pentru 1.000 de litri, față de nivelul anterior de 2.382 lei. Această majorare, alături de posibile creșteri de TVA, a contribuit la scumpirea carburanților la pompă, cu impact suplimentar și în 2026, depășind în unele momente 8 lei pe litru în funcție de evoluțiile pieței.

„Înțelegem că statul român a profitat până acum de lipsa de reacție a românilor, colectând sume foarte mari de bani la buget din suprataxarea carburanților, dar în situația actuală, prima măsură pe care Guvernul trebuie să o ia este eliminarea măcar pe jumătate a accizelor, pentru a susține economia României. Creșterile accizelor la carburanți influențează direct prețul final plătit de consumatori, nu doar pentru benzină și motorină, ci pentru toate produsele și serviciile, ceea ce poate duce, în situația actuală, la cea mai gravă criză economică, România având o economie bazată pe consum”, a declarant Vasile Ștefănescu, președinte COTAR.