Cel mai nou showroom Nissan s-a deschis la Autoerebus. Oferte speciale de lansare începând cu 4 martie (P)

Începând cu 4 martie, noul Showroom Nissan Autoerebus își întâmpină clienții cu oferte speciale de lansare și cu o abordare orientată către soluții reale, adaptate fiecărei nevoi. Spațiul modern, aliniat standardelor actuale ale brandului, este conceput pentru a oferi o experiență clară, confortabilă și profesionistă, de la prima discuție până la livrarea autoturismului.

Accentul este pus pe consultanță personalizată și pe identificarea celei mai potrivite variante pentru fiecare client. Fie că vorbim despre persoane fizice aflate în căutarea unei mașini noi pentru familie sau despre companii care doresc optimizarea flotelor auto, echipa Autoerebus propune soluții financiare flexibile, structurate eficient și adaptate bugetului și obiectivelor fiecăruia. Creditul auto, leasingul financiar sau operațional sunt configurate transparent, astfel încât decizia de achiziție să fie una sigură și bine fundamentată.

În viziunea Autoerebus, sustenabilitatea în piața auto înseamnă responsabilitate și continuitate. Înseamnă construirea unor relații stabile, servicii post-vânzare de încredere și procese clare, care susțin clientul pe tot parcursul utilizării autoturismului. Service-ul autorizat completează experiența oferită în showroom, asigurând mentenanță și intervenții realizate la standarde ridicate, cu echipamente moderne și specialiști pregătiți.

Deschiderea noului Showroom Nissan nu este doar o extindere a portofoliului Autoerebus, ci un pas firesc într-o evoluție construită pe profesionalism și parteneriate durabile. Începând cu 4 martie, clienții sunt invitați să descopere ofertele de lansare și să facă parte dintr-o nouă etapă în care experiența, seriozitatea și orientarea către client definesc fiecare interacțiune.

Noul showroom Nissan Autoerebus își propune să devină un reper local pentru cei care caută mai mult decât o mașină: caută un partener de încredere pe termen lung.