Bursele europene au deschis în creștere. Prețul petrolului oscilează

Indicele paneuropean Stoxx 600, care urmărește evoluția a aproximativ 600 de companii mari listate în Europa, era în creștere cu aproximativ 0,5% în tranzacțiile de dimineață.

Printre principalele burse naționale, DAX din Germania – indice care reflectă evoluția celor mai mari companii listate la Frankfurt – avansa cu 0,6%, iar FTSE 100, incluzând cele mai importante companii de pe bursa din Londra, creștea cu 0,2%.

Și alte piețe europene au deschis pe plus: CAC 40, principalul indice al bursei din Franța, a urcat cu 0,2%, iar FTSE MIB, indicele de referință al bursei din Italia, înregistra un avans de 0,1%, potrivit CNBC.

Scăderi în mai multe sectoare

Chiar dacă începutul zilei este pozitiv, piețele europene se îndreaptă spre finalul unei săptămâni cu fluctuații puternice, după ce izbucnirea conflictului dintre Statele Unite și Iran a determinat vânzări pe scară largă de active financiare, în special în sectoarele bancar, al asigurărilor și al utilităților. Acțiunile băncilor europene au scăzut cu peste 4% într-o singură zi de tranzacționare, cele ale companiilor de asigurări cu aproximativ 3,6%, iar utilitățile cu circa 4,4%.

De asemenea, acțiunile companiilor din turism și transport aerian au fost afectate, pe fondul anulării unor zboruri și al îngrijărărilor legate de impactul conflictului asupra economiei.

Indicele Stoxx 600 este pe cale să încheie săptămâna cu o scădere de aproximativ 4,6%, cea mai mare pierdere din aprilie anul trecut, când piețele erau afectate de temerile unui război comercial între SUA și China.

Cotațiile petrolului, în creștere

În paralel, prețurile petrolului au oscilat vineri dimineață. Petrolul Brent, reperul global folosit pentru stabilirea prețului petrolului pe multe piețe internaționale, era în creștere ușoară, până la aproximativ 85,47 dolari pe baril.

În același timp, petrolul West Texas Intermediate (WTI) – principalul reper pentru piața americană – se tranzacționa în jurul valorii de 81,44 dolari pe baril, cu aproximativ 0,5% peste nivelul anterior.

Revenirea petrolului rusesc

Prețurile petrolului ar putea începe să se stabilizeze după ce Statele Unite au acordat Indiei, al treilea cel mai mare importator de petrol din lume, o derogare de 30 de zile pentru reluarea achizițiilor de petrol rusesc. India este unul dintre cei mai mari cumpărători de țiței la nivel global, iar posibilitatea de a relua importurile din Rusia ar putea aduce pe piață volume suplimentare de petrol, ceea ce reduce presiunea de creștere a prețurilor generată de conflict.

Statele Unite impuseseră anterior Indiei tarife de penalizare pentru achizițiile de petrol rusesc, încercând să descurajeze comerțul cu energie provenită din Rusia.

Companii pe plus

Totodată, unele acțiuni listate pe bursele europene au înregistrat creșteri puternice la începutul tranzacțiilor.

Compania suedeză de tehnologie medicală Sectra a urcat cu aproximativ 13%, după ce a raportat rezultate financiare mai bune, inclusiv o creștere a vânzărilor și a profitului operațional. Și compania germană din industria de apărare Renk a câștigat aproximativ 7,7%, recuperând o parte din pierderile înregistrate joi. În același timp, acțiunile grupului media britanic ITV au urcat cu 7,3%, pe fondul informațiilor privind discuții cu compania Sky despre o posibilă vânzare a diviziei sale de televiziune.

Indicatori care pot schimba piețele

Investitorii europeni urmăresc, în același timp, și mai multe date economice importante care urmează să fie publicate în cursul zilei de vineri, printre care comenzile industriale din Germania, prețurile locuințelor din Marea Britanie și datele privind produsul intern brut al zonei euro. De asemenea, compania aeriană germană Lufthansa urmează să își prezinte rezultatele financiare.