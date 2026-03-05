Prima pagină » Știrile zilei » Prețul petrolului, într-o continuă creștere, pe fondul războiului SUA – Iran

Prețurile petrolului au crescut joi, pe fondul temerilor legate de perturbarea fluxului de petrol și gaze ca urmare a prelungiiri închiderii strâmtorii Hormuz, pe fondul conflictului dintre Israel, Statele Unite și Iran.
Radu Mocanu
05 mart. 2026, 07:35, Economic

Prețurile petrolului au înregistrat o creștere semnificativă joi dimineață, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Prețul petrolului Brent a crescut cu 1.67 dolari pe baril, marcând o creștere de 2.05%, ajungând la 83,07 dolari pe baril. În același timp, cotația  West Texas Intermediate a crescut cu 1.94 dolari, sau 2.60%, până la 76.60 dolari pe baril, informează Reuters

Miercuri, conflictul din Orientul Mijlociu a cunoscut o nouă escaladare, după ce Statele Unite au atacat o navă iraniană în apropiere de coasta Sri Lankăi, incident soldat cu aproximativ 80 de decese, iar Senatul american a votat în favoarea susținerii campaniei militare începute sâmbătă. 

Producția și exporturile de energie din regiune au fost afectate. Irak, al doilea cel mai mare producător de petrol din cadrul OPEC, a redus producția cu aproape 1.5 milioane de barili pe zi din cauza lipsei spațiilor de stocare și a limitărilor rutelor de export.

În plus, Qatar,  cel mai mare producător de gaz natural lichefiat din Golful Persic, și-a oprit parțial producția, anunțând că revenirea ar putea dura cel puțin o lună. 

