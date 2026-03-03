Bursele reacționează la războiul cu Iranul: armament și petrol, marii câștigători

Pe fondul campaniei militare lansate în weekend și al perspectivelor unor operațiuni prelungite, investitorii s-au orientat rapid către companiile din domeniul apărării. Acțiunile Lockheed Martin au atins un nou maxim istoric. Ele sunt susținute de rolul central al avioanelor F-35 și al sistemelor de armament de precizie în operațiunile aeriene, precizează CNN.

Și Northrop Grumman a înregistrat creșteri puternice, la fel ca RTX (fostă Raytheon), L3Harris Technologies și General Dynamics.

Compania de analiză de date Palantir Technologies, ale cărei soluții sunt utilizate în operațiuni de informații, a beneficiat de asemenea de o apreciere a acțiunilor.

În Europa, titlurile Leonardo și Renk (Germania) au urmat tendința ascendentă, pe fondul așteptărilor privind majorarea comenzilor NATO.

Energia, celălalt mare beneficiar

Pe lângă industria militară, sectorul energetic este celălalt mare câștigător al momentului.

Amenințările privind închiderea Strâmtorii Ormuz – rută prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial – au împins în sus cotațiile internaționale.

Marile companii precum ExxonMobil, Chevron, Occidental Petroleum și ConocoPhillips au înregistrat creșteri notabile.

În Europa, Shell și TotalEnergies au avansat în tandem cu prețurile petrolului.

Gazele naturale și LNG, sub presiune

Suspendarea producției de LNG din Qatar, după atacuri cu drone asupra unor instalații energetice, a generat un salt abrupt al prețului gazelor în Europa. Indicele TTF a crescut puternic, alimentând temerile privind un nou val de inflație energetică.

Companii precum Cheniere Energy, Venture Global și Woodside Energy au înregistrat creșteri în tranzacționările de la începutul săptămânii. Creșterile sunt însă concentrate în câteva sectoare, în timp ce piețele bursiere mai largi rămân volatile. Analiștii avertizează că reacția investitorilor reflectă tiparul clasic al „prețuirii riscului geopolitic”: armament și energie în creștere, incertitudine pentru restul economiei.