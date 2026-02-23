Sistemul militar DOT-Chain, testat de hackeri și inteligența artificială la forumul de la Kiev

Agenția de Achiziții pentru Apărare din Ucraina (DOT) a organizat o sesiune extinsă de testare a securității cibernetice pentru platforma DOT-Chain Defence, marketplace-ul destinat achizițiilor de armament. Evenimentul a avut loc în cadrul Forumului Internațional pentru Reziliență Cibernetică de la Kiev.

Peste 20 de experți independenți în securitate cibernetică au participat la testare, alături de sisteme bazate pe inteligență artificială. Formatul BugBash a permis simularea unor scenarii reale de atac informatic, într-un mediu controlat și izolat. Organizatorii au precizat că testele s-au desfășurat fără acces la date reale, pentru a elimina orice risc.

Participanții au primit puncte pentru fiecare vulnerabilitate identificată, într-o competiție menită să desemneze cel mai eficient „vânător de bug-uri”. În urma verificărilor, au fost descoperite doar vulnerabilități minore, care au fost deja transmise echipei de dezvoltare pentru remediere rapidă.

Evenimentul s-a desfășurat sub egida Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, cu sprijin internațional din partea Departamentului de Stat al SUA, Guvernului Canadei și organizației CRDF Global. Platforma tehnologică pentru desfășurarea testelor a fost furnizată de BugStream, în parteneriat cu Cyber Unit Technologies.