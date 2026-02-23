Prima pagină » Știrile zilei » Sistemul militar DOT-Chain, testat de hackeri și inteligența artificială la forumul de la Kiev

Sistemul militar DOT-Chain, testat de hackeri și inteligența artificială la forumul de la Kiev

Peste 20 de cercetători independenți, alături de algoritmi de inteligență artificială, au testat sistemul IT militar DOT-Chain, platforma de achiziții pentru armament a Ucrainei, în cadrul unei sesiuni speciale de tip BugBash organizate la Kiev.
Sistemul militar DOT-Chain, testat de hackeri și inteligența artificială la forumul de la Kiev
Galerie Foto 4
Sursa foto: Ministry of Defence of Ukraine
Rareș Mustață
23 feb. 2026, 12:51, Știri externe

Agenția de Achiziții pentru Apărare din Ucraina (DOT) a organizat o sesiune extinsă de testare a securității cibernetice pentru platforma DOT-Chain Defence, marketplace-ul destinat achizițiilor de armament. Evenimentul a avut loc în cadrul Forumului Internațional pentru Reziliență Cibernetică de la Kiev.

Vezi galeria foto
4 poze

Peste 20 de experți independenți în securitate cibernetică au participat la testare, alături de sisteme bazate pe inteligență artificială. Formatul BugBash a permis simularea unor scenarii reale de atac informatic, într-un mediu controlat și izolat. Organizatorii au precizat că testele s-au desfășurat fără acces la date reale, pentru a elimina orice risc.

Participanții au primit puncte pentru fiecare vulnerabilitate identificată, într-o competiție menită să desemneze cel mai eficient „vânător de bug-uri”. În urma verificărilor, au fost descoperite doar vulnerabilități minore, care au fost deja transmise echipei de dezvoltare pentru remediere rapidă.

Evenimentul s-a desfășurat sub egida Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, cu sprijin internațional din partea Departamentului de Stat al SUA, Guvernului Canadei și organizației CRDF Global. Platforma tehnologică pentru desfășurarea testelor a fost furnizată de BugStream, în parteneriat cu Cyber Unit Technologies.

Recomandarea video

EXCLUSIV Fosta ziaristă care și-a aruncat fetița de șapte ani de la etajul 5, trimisă în judecată pentru tentativă de omor calificat. La scurt timp, ea a cerut o întâlnire cu copilul / Reacția tatălui
G4Media
Digi RCS-RDS, anunț pentru toți abonații TV, internet sau telefonie mobilă din România. Cum pot fi plătite facturile
Gandul
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
Ferma unde au murit 214 bizoni ieșea bine la controale. Șefa Poliției Animalelor Cluj era căsătorită cu managerul țarcului
Libertatea
Data până la care vor mai fi acordate ajutoarele la pensie pentru facturile la energie. Ministrul Muncii, anunț important
CSID
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor