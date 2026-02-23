Spania va declasifica dosarele care ar putea aduce mai multă lumină asupra tentativei de lovitură de stat din 1981

Declasificarea documentelor este o modalitate de a achita o datorie istorică față de publicul spaniol, a afirmat Sanchez într-o postare pe platforma X.

„Democrațiile trebuie să-și cunoască trecutul pentru a construi un viitor mai liber”, a scris el.

Dosarele, care urmează să fie publicate miercuri, după repetate solicitări de dezvăluire, ar putea oferi noi informații despre rolul fostului rege Juan Carlos I, precum și despre implicarea agențiilor de informații și a altor instituții de stat, scrie Reuters.

Cu toate acestea, multe documente legate de complot au dispărut, a avertizat fostul șef al serviciilor secrete Alberto Saiz într-un interviu acordat în 2022 postului de televiziune La Sexta.

În cadrul loviturii de stat eșuate, Antonio Tejero – locotenent-colonel în forțele de poliție militarizate ale Gărzii Civile – și o bandă de bărbați au luat cu asalt camera inferioară a parlamentului din Madrid.

Au tras focuri de armă în aer și au ținut ostatici parlamentarii îngroziți timp de aproximativ 17 ore, întrerupând ceremonia de învestire a unui nou guvern cu scopul de a forța revenirea la dictatură în numele regelui.

Complotul a eșuat după ce Juan Carlos a transmis un discurs televizat în direct în care a susținut guvernul ales democratic și ordinea constituțională.