Rusia ar fi pregătit un plan de lovitură de stat în Senegal

Documente interne atribuite serviciului rus de informații externe arată că Moscova ar fi pregătit scenarii pentru preluarea puterii în Senegal prin intermediul unei lovituri de stat militare. Investigația, publicată pe 14 februarie de platforma All Eyes On Wagner, susține că planul prevedea identificarea și recrutarea unor figuri-cheie din armată, care să răstoarne conducerea țării în contextul unor tensiuni interne.

Potrivit documentelor, Rusia ar fi urmat să ofere sprijin politic și logistic noului regim, în cazul în care tentativa ar fi reușit. Informațiile fac parte dintr-un set de 76 de documente interne din perioada 2023 -2024, care descriu preluarea rețelei Wagner de către statul rus după moartea liderului mercenarilor, Evgheni Prigojin.



Ancheta arată că activele și operațiunile Wagner au fost integrate în structuri oficiale ale statului rus, iar o inițiativă denumită „African Political Science”, cu un buget estimat la 750.000 de dolari pe lună, ar coordona activități în peste 30 de țări africane. Operațiunile ar include lobby politic, influențarea proceselor legislative și campanii media de manipulare pe rețelele sociale.

În august 2024, rețeaua ar fi cheltuit aproximativ 340.000 de dolari pentru publicarea a peste 500 de articole și materiale video în presa locală africană, mascate drept conținut comercial pentru a ascunde finanțarea rusă.

Documentele mai descriu acțiuni similare în Mali, Republica Centrafricană, Niger, Mozambic și Namibia, unde ar fi vizat slăbirea influenței occidentale, accesul la resurse strategice și promovarea intereselor economice rusești.

În Namibia, ar fi fost fabricată inclusiv o scrisoare falsă atribuită unui parlamentar britanic, pentru a influența opinia publică înaintea alegerilor.

În ansamblu, materialele indică o strategie amplă a Moscovei de extindere a influenței în Africa prin combinații de operațiuni de informații, intervenții politice, poziționare economică și campanii de dezinformare, după ce structurile Wagner au trecut sub control direct de stat.