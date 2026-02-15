Prima pagină » Știri externe » Președintele Letoniei avertizează: Noua eră politică este „periculoasă” pentru țările baltice și Polonia

Președintele Letoniei avertizează: Noua eră politică este „periculoasă” pentru țările baltice și Polonia

Președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, a avertizat că sferele de influență și politica marilor puteri sunt „periculoase” pentru statele baltice și Polonia, iar noua ordine mondială trebuie luată foarte în serios.
Edgars Rinkēvičs, președintele Letoniei. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
16 feb. 2026, 01:39, Știri externe

Președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, a avertizat că noua eră politică este „periculoasă” pentru statele baltice și Polonia.

Într-un interviu exclusiv acordat TVP World în marja Conferinței de Securitate de la Munchen de la sfârșitul săptămânii trecute, președintele leton a afirmat că observațiile secretarului de stat american Marco Rubio privind necesitatea parteneriatului transatlantic, după un an de critici din partea administrației de la Washington, „erau foarte necesare”.

Rinkēvičs a mai afirmat în cadrul interviului pentru sursa citată că era post-Război Rece și ordinea mondială bazată pe reguli care a urmat celui de-al Doilea Război Mondial „au dispărut”.

„Da, sunt de acord că se conturează o nouă ordine. Da, sunt de acord că există un fel de dorință de a împărți lumea în sfere de influență”, a spus președintele leton.

Totuși, el a atras atenția asupra faptului că istoria a demonstrat că acest lucru este „periculos” pentru statele baltice, Polonia și alte țări din regiune. „Este periculos pentru existența noastră și trebuie să luăm acest lucru foarte, foarte în serios”, a declarat Rinkēvičs pentru TVP World.

Președintele leton a fost întrebat dacă țara sa elaborează planuri alternative în cazul în care NATO eșuează, așa cum au declarat că fac țări precum Polonia și Lituania.

El a mai afirmat că țara sa are mai multe niveluri, respectiv „apărarea națională, apărarea regională, apărarea europeană [și] apărarea transatlantică, „dar totul se află sub umbrela NATO și a SUA”.

