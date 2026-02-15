Președintele Letoniei avertizează: Noua eră politică este „periculoasă” pentru țările baltice și Polonia

Președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, a avertizat că noua eră politică este „periculoasă” pentru statele baltice și Polonia.

Într-un interviu exclusiv acordat TVP World în marja Conferinței de Securitate de la Munchen de la sfârșitul săptămânii trecute, președintele leton a afirmat că observațiile secretarului de stat american Marco Rubio privind necesitatea parteneriatului transatlantic, după un an de critici din partea administrației de la Washington, „erau foarte necesare”.

Rinkēvičs a mai afirmat în cadrul interviului pentru sursa citată că era post-Război Rece și ordinea mondială bazată pe reguli care a urmat celui de-al Doilea Război Mondial „au dispărut”.

„Da, sunt de acord că se conturează o nouă ordine. Da, sunt de acord că există un fel de dorință de a împărți lumea în sfere de influență”, a spus președintele leton.

Totuși, el a atras atenția asupra faptului că istoria a demonstrat că acest lucru este „periculos” pentru statele baltice, Polonia și alte țări din regiune. „Este periculos pentru existența noastră și trebuie să luăm acest lucru foarte, foarte în serios”, a declarat Rinkēvičs pentru TVP World.

Președintele leton a fost întrebat dacă țara sa elaborează planuri alternative în cazul în care NATO eșuează, așa cum au declarat că fac țări precum Polonia și Lituania.

El a mai afirmat că țara sa are mai multe niveluri, respectiv „apărarea națională, apărarea regională, apărarea europeană [și] apărarea transatlantică, „dar totul se află sub umbrela NATO și a SUA”.