Fostul ministru ucrainean al Energiei, reținut în timp ce încerca să părăsească țara

Biroul anticorupție din Ucraina (NABU) a declarat că agenții săi „l-au reținut pe fostul ministru al energiei în cadrul cazului Midas”, referindu-se la ancheta privind corupția din sectorul energetic al Ucrainei, care a declanșat o criză politică majoră în 2025, relatează CNN.

„Acțiunile inițiale de anchetă sunt în curs de desfășurare, fiind efectuate în conformitate cu cerințele legii”, a mai adăugat NABU, fără a numi fostul ministru.

Potrivit unor surse citate de Ukrainska Pravda, Galushchenko a fost scos din trenul care urma să treacă granița.

Galushchenko este una dintre mai multe personalități guvernamentale implicate într-un scandal de corupție.

Potrivit anchetatorilor, aproximativ 100 de milioane de dolari au fost deturnați de la întreprinderile de stat, inclusiv Energoatom, care operează centralele nucleare din Ucraina, care au plătit companiilor pentru lucrările efectuate în vederea îmbunătățirii securității la obiectivele cheie, potrivit BBC.

Organismul anticorupție din Ucraina a efectuat zeci de percheziții în acest caz, vizat de aceste acțiuni fiind inclusiv Andriy Yermak, fostul șef de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit The Kyiv Independent, Galushchenko a ocupat funcția de ministru al energiei între 2021 și 2025 și a fost numit ministru al justiției în iulie 2025. În contextul acuzațiilor de corupție, Zelenski i-a cerut acestuia să demisioneze din funcție. În noiembrie 2025, parlamentul Ucrainei a aprobat demisia lui Galushchenko.