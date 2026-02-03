Polonia, zguduită de un nou scandal de spionaj. Angajat al Ministerului Apărării, reținut pentru legături cu serviciile secrete ruse

Potrivit informațiilor disponibile, reținerea face parte dintr-o investigație în curs privind posibile activități de spionaj care ar fi vizat securitatea națională a Poloniei.

Sursele citate de Onet susțin că persoana reținută ar fi avut acces la informații sensibile, însă autoritățile nu au oferit deocamdată detalii oficiale cu privire la natura exactă a datelor care ar fi fost transmise sau la perioada în care ar fi avut loc presupusa colaborare.

Cazul este tratat cu maximă seriozitate, în contextul tensiunilor regionale și al preocupărilor sporite ale statelor membre NATO privind activitățile de informații ale Rusiei în Europa Centrală și de Est.

Agenția Reuters a transmis că nu a reușit să contacteze imediat un purtător de cuvânt al Ministerului polonez al Apărării pentru a obține un punct de vedere oficial.

De asemenea, autoritățile nu au confirmat public informațiile privind reținerea și nici nu au comunicat dacă au fost formulate acuzații oficiale.

Ancheta este în desfășurare, iar eventuale informații suplimentare sunt așteptate în perioada următoare.